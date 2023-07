Samantha (ganz rechts) wird in "And just like that..." einen Gastauftritt haben

"And just like that..."

"And just like that..." "Ich hätte nicht wütender sein können": Das sagt Sarah Jessica Parker zu Samanthas Cameo-Auftritt

von Malte Mansholt Der "Sex and the City"-Nachfolger ließ bisher eine der Hauptrollen vermissen. Auch, weil sich Darstellerin Kim Cattrall mit Sarah Jessica Parker verkracht hatte. Sauer ist die aber aus einem anderen Grund.

Es war eine der größten Enttäuschungen des Comebacks: Als die erste Staffel "And just like that..." über die Bildschirme flimmerte, freuten sich die Fans zwar über das Wiedersehen mit Carrie, Charlotte und Miranda – das Enfant terrible Samantha trat aber nur in einem Smartphone-Chat auf. Nun wurde bekannt, dass der heimliche Star von "Sex and the City" auch im Nachfolger einen Auftritt haben soll. Sehr zum Ärger von Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker.

"Ich hätte nicht wütender sein können", sagte die Darstellerin von Hauptfigur Carrie Bradshaw im Gespräch bei einem Besuch des Talkformats "Andy Cohen Live". Parker und Cattrall gelten seit Jahren als zerstritten. Die Animositäten zwischen den beiden Schauspielerinnen scheinen der Hauptgrund dafür zu sein, dass Samantha in der Nachfolgeserie quasi nicht vorkommt. Der Ärger bezog sich allerdings nicht auf Cattralls Auftritt an sich – sondern darauf, dass er bereits vorab durchgesickert war.

Überraschender Gastauftritt

"Es ist eine riesige Enttäuschung, es wäre ein Feuerwerk in der Mitte der Staffel geworden", erklärt Parker ihren Frust. "Nun müssen wir dafür sorgen, dass die hohen Erwartungen auch erfüllt werden."

Dass Cattrall zurückkehrt, war zuerst von "Vanity Fair" enthüllt worden, dann hatte die "New York Post" nachgelegt. Die kurze Szene wurde demnach bereits im März gefilmt. Samanthas Auftritt war so geheim, dass Cattralls Name nicht mal auf den internen Darsteller-Listen für den Drehtag auftauchte – und sogar die Crew überrascht gewesen sein soll.

Kein echtes Comeback

Die Feindseligkeiten scheinen die Schauspielerinnen indes nicht beigelegt zu haben. Samantha soll mit den anderen Figuren nur über einen Anruf interagieren, beim Dreh war keine der anderen Hauptdarstellerinnen vor Ort. Auch Showrunner Michael Patrick King war offenbar nicht vor Ort. Das Team war nach Angaben von Insidern auch deshalb so überrascht, weil Cattrall in der Vergangenheit jede weitere Zusammenarbeit ausgeschlossen hatte.

Trotzdem sei es eine positive Szene, betont Parker. "Es ist ein fröhlicher Austausch", verrät sie vorab zu der Cameo. "Es sagt viel über die Beziehung der Figuren aus, den Kram der nicht vor der Kamera stattfindet. Sie haben Kontakt und es geschiet in einem wichtigen Moment in der Serie." Die Fans dürfen also gespannt bleiben.

