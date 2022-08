Zuletzt waren sie immer seltener zusammen gesehen worden, jetzt hat es Michèle de Roos bestätigt: Sie und Ex-"Bachelor" Niko Griesert sind kein Paar mehr.

Die Nachricht übermittelte sie in ihrer Instagram-Story, nachdem ein Follower Michèle de Roos gefragt hatte, wie ihr Beziehungsstand mit Niko Griesert sei.

"Wie einige von euch schon mitbekommen haben, sind wir in letzter Zeit öfters getrennt unterwegs gewesen", schreibt de Roos. "Ich habe mich dazu entschieden, in naher Zukunft eine neue Wohnung zu beziehen", erklärt die Influencerin, die erst im vergangenen Jahr mit dem ehemaligen RTL-"Bachelor" zusammengezogen war.

"Bachelor"-Paar: Niko Griesert und Michèle de Roos ziehen auseinander

"Wir beide wissen nicht, ob wir noch mal zueinander finden werden", erklärt die Wahl-Kölnerin. Man müsse noch einige Dinge klären, gab sie preis. Die beiden haben nicht nur eine gemeinsame Wohnung, sondern auch einen Hund, den sie vor wenigen Monaten aus Griechenland retteten.

Chaotische Liebesgeschichte

Die Liebesgeschichte des nun Ex-Paares begann in der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" und sorgte damals für ordentlich Chaos. Denn in dem TV-Format zeigte Griesert stets Interesse an der Kölnerin, entschied sich im Finale aber für ihre Konkurrentin Mimi Gwozdz. Überhaupt ging es noch in keinem Bachelor-Finale so chaotisch zu wie in der Staffel des Osnabrückers.

Denn nachdem Griesert de Roos bereits nach Hause geschickt hatte, holte er sie fürs Finale wieder zurück. Die eigentliche Finalistin Stephie Stark schickte er nach Hause. Eine überzeugende Erklärung hatte er für seine Entscheidung nicht parat.

Fotoshooting für den "Playboy" Bachelorette Jessica Paszka lässt die Hüllen fallen 1 von 9 Zurück Weiter Zurück Weiter Jessica Paszka ist die neue "Bachelorette" Bevor sie selbst als Bachelorette auf Männerjagd ging, war Jessica Paszka Teilnehmerin des Formats "Der Bachelor". 2014 buhlte sie um die Gunst des Junggesellen Christian Tews und landete auf Platz sieben. Mehr

Auch Gwozdz, der er im Finale die letzte Rose überreichte, nur um sie kurz darauf abzuservieren, war enttäuscht. "Ehrlich gesagt hat es nie zu einer Beziehung geführt. Ich habe schon am Morgen nach dem Finale gemerkt, dass etwas nicht stimmt", sagte sie damals beim TV-Wiedersehen. Und sie äußerte in einem RTL-Interview den Verdacht, dass Niko Griesert und Michèle de Roos ein Paar seien. "Also ich kann mir schon vorstellen, dass da was ist", sagte Gwozdz.

Dass Gwozdz mit ihrem Gefühl richtig lag, bestätigten de Roos und Griesert nur wenig später bei Instagram.