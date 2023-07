Tom Kaulitz, Sylvie Meis und Co. "Barbie"-Premiere in Berlin: Diese Stars feierten auf dem pinken Teppich

Das Theater am Potsdamer Platz hat sich am 15. Juli in eine pinke Traumwelt verwandelt. Dort fand die deutsche "Barbie"-Premiere statt.

Sie haben ihre Ankündigung wahrgemacht: Die Stars des "Barbie"-Films nahmen wegen des Schauspielerstreiks nicht an der Premierenfeier in Berlin teil. So mussten die deutschen Promis ohne Margot Robbie und Ryan Gosling im Berlinale-Palast feiern. Die meisten trugen passend zum Film rosa oder pink. Doch es gab auch einige Ausnahmen.

Barbies Traumhaus am Potsdamer Platz

Am Samstag staunten die Besucher über die Barbie-Welt am Potsdamer Platz: Dort war für die Premierenfeier ein Traumhaus mit Rutsche und Bälle-Pool aufgebaut worden. Der rote Teppich war an dem Abend natürlich pink. Und die Stars durften in großen Barbie-Kartons posieren und in einem rosa Auto Platz nehmen. Influencer Riccardo Simonetti durfte die Traumwelt bereits vorab testen und war begeistert. "Aber in der Barbie-Welt gibt es kein Wasser im Pool", stellte er fest. Dabei hätte sich wohl so mancher Besucher angesichts der drückenden Hitze gerne eine kleine Abkühlung gegönnt.

Bill Kaulitz posierte in seinem Barbie-Outfit vor dem aufgebauten Traumhaus. © imago/Photopress Müller

Am Abend trug der Influencer einen pinkfarbenen Anzug von Dawid Tomaszewski. Simonetti war nicht der einzige Mann, der sich für die Barbie-Farbe entschieden hatte. Auch Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz zog alle Blicke in einem bunten Pailletten-Anzug auf sich. Der "Bild" sagte er: "Ich wäre nicht so cool wie Barbie. Ich würde natürlich ganz viel mit Ken rumhängen. Vor allem, wenn es Ryan Gosling ist!" Er war etwas enttäuscht, dass der Hollywoodstar nicht gekommen war: "Ich habe mich extra für Ryan angezogen." Auch sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz hielt aus der Ferne modisch mit: Im Sommerurlaub mit Heidi Klum sprang er gerade in rosa Badehose in die Fluten.

Ganz viel Pink – und etwas Schwarz

Influencer Julian Claßen fiel in Berlin mit einem rosa Hemd auf - und weil er fleißig mit Freundin Tanja Makarić knutschte. Sie schwärmte hinterher: "Der Barbie-Film war so toll. Ganz tolle Messages und gleichzeitig total witzig." Im Gegensatz zu Promis wie Natascha Ochsenknecht und Karoline Herfurth hatte sie sich übrigens nicht für ein rosafarbenes Outfit entschieden, sondern trug ein schwarzes Kleid. Moderatorin Dunya Hayali wählte ebenfalls lieber schwarz

Auch Schauspielerin Hanna Herzsprung brach mit dem heimlichen Dresscode des Abends und kam in einem engen grauen Kleid. Mit einer hellrosa Tasche sorgte sie aber dennoch für einen kleinen Barbie-Moment. Chryssanthi Kavazi ließ es wesentlich bunter angehen. Sie kombinierte zur pinken Shorts eine orangefarbene Tasche.

"Barbie" startet in den deutschen Kinos am 20. Juli.