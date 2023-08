von Christina Klein Der TikTok-Trend "Barbie Botox" hat bereits über sieben Millionen Aufrufe. Es handelt sich um eine Beauty-Behandlung, bei der der Trapezius-Muskel lahmgelegt wird, um die Schulterpartie zu formen. Eine Expertin erklärt dem stern, wie das genau geht und was die Risiken sind.

Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, ob Ihr Nacken zu kräftig wirkt? Nein? Dann schauen Sie sich bitte den Film Barbie an und besuchen danach die Social-Media-Plattform TikTok: Voilà, schon hat man eine Problemzone mehr.

Auf dem Video-Portal macht sich gerade der Beauty-Trend "Barbie Botox" breit, doch hierbei geht es nicht um die feine Nase oder die vollen Lippen der Kult-Puppe, sondern um die perfekte Schulterpartie. Frauen erzählen bei TikTok, wie sie sich Botox in den Nacken und die Schultern haben spritzen lassen, damit die Partie zierlicher wirkt und sich die Schultern absenken – doch muss das sein und welche Risiken birgt diese Behandlung? Büsra Ak, Ärztin für ästhetische Medizin bei Docboom, steht Rede und Antwort zu dem neuesten Beauty-Hype.

Frau Ak, das Neurotoxin Botox kennt man vor allem zur Faltenbehandlung, was kann es noch?

Botox wird seit vielen Jahren erfolgreich in der ästhetischen Medizin eingesetzt, um Falten zu glätten und Mimikfalten zu reduzieren, das ist richtig. In den letzten Jahren hat sich jedoch gezeigt, dass Botox auch bei der Behandlung von muskulären Verspannungen und Schmerzen effektiv sein kann.

Bei Migräne hat man das schon mal gehört, aber im Nacken?

Die von Ihnen angesprochene "Barbie Botox"-Methode nennt sich eigentlich Trapezius-Botox-Behandlung. Sie ist eine effektive Methode zur Linderung von Schmerzen. Nacken- und Schulterverspannungen sind ein weit verbreitetes Problem, das viele Menschen betrifft. Die Ursachen können vielfältig sein, von einer schlechten Körperhaltung, über Stress, bis hin zu übermäßiger Belastung der Muskulatur. Diese Verspannungen können zu Schmerzen, Steifheit und eingeschränkter Beweglichkeit führen, was die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen kann. Außerdem kann es sein, dass eine entstandene Hypertrophie (die Zunahme der Muskelmasse) des Schultermuskels sowie ein verkürzter Hals nicht als ästhetisch schön betrachtet werden. Eine rein optische Folge der Trapezius-Botox-Behandlung ist ein verlängerter Hals und dadurch eine feminin wirkende Schulterpartie.

Die "Barbie Botox"-Behandlung lähmt Muskeln im Schulter- und Nackenbereich

Büsra Ak, Ärztin für ästhetische Medizin bei Docboom. Sie weiß immer über die neuesten Trends der Beauty-Branche Bescheid und steht mit ihrem Expertenwissen und ihrem Können ihren Patienten zur Seite. © Instragam.com/dr.busra.ak

Wie genau funktioniert die Behandlung?

Grundsätzlich dient die innovative Methode der Schmerzlinderung. Die richtige Indikation und die Dosierung des Botox sind die entscheidenden Faktoren für den Erfolg der Behandlung. Die Wirkung des Botox setzt nach einigen Tagen ein und hält für mehrere Monate an. Während dieser Zeit entspannt sich der Trapeziusmuskel, was zu einer Linderung der Verspannungen und Schmerzen führt.

Und was sind die Risiken?

Eine zu geringe Dosierung kann möglicherweise nicht ausreichend wirken, während eine zu hohe Dosierung zu Muskelschwäche führen kann. Dies kann zu vorübergehenden Einschränkungen der Muskelkraft führen. Eine individuelle Dosierung und richtige Indikation ermöglicht es dem Arzt, die Behandlung genau auf die Bedürfnisse des Patienten abzustimmen und mögliche Risiken zu minimieren.

Sind das nicht zwei Fliegen mit einer Klappe? Weniger Schmerzen und eine schönere Schulterpartie?

Jein, die Trapezius-Botox-Behandlung stellt keine dauerhafte Lösung für Nacken- und Schulterverspannungen dar. Sie kann jedoch eine wirksame Methode sein, um akute Beschwerden zu lindern und den Patienten eine gewisse Erleichterung zu verschaffen. Um langfristige Ergebnisse zu erzielen, ist es ratsam, die Behandlung regelmäßig zu wiederholen und gleichzeitig an der Verbesserung der Körperhaltung und der Stressbewältigung zu arbeiten.

Ihr Fazit zu dem TikTok-Trend?

Wenn die Indikation und die Dosierung stimmen, ist es eine tolle Methode. Aber diese Behandlung ist nicht für jeden Patienten geeignet.