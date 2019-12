"Bares für Rares" ist eine der erfolgreichsten Shows im deutschen Fernsehen. Rund drei Millionen Zuschauer schalten jeden Nachmittag ein, wenn Horst Lichter Trödelfreunde in seiner Sendung begrüßt. Der Erfolg hat seinen Preis: Der Moderator steht rund 200 Tage im Jahr in Köln, wo die Show aufgezeichnet wird, vor der Kamera. Deswegen musste der 57-Jährige jetzt schweren Herzens eine Entscheidung treffen: Lichter verkaufte seine Traumvilla in Badenweiler und zog zurück ins Rheinland.

"Was nützt das schönste Haus, die schönsten Spielsachen, wenn man nie da ist?", sagte Horst Lichter der Zeitschrift "Frau im Spiegel". Lichter wohnte acht Jahre lang in einer Villa im badischen Badenweiler. Das alte Haus hatte er liebevoll restauriert. "Ich will hier nie wieder weg", sagte der gebürtige Rheinländer einmal über seine Wahlheimat. Doch auf Dauer sei es sehr unpraktisch gewesen, einen Wohnort so weit von seiner Arbeit zu haben. "Ich habe 200 Nächte in Köln in einem Hotel verbracht und nur 50 zuhause", sagte Lichter. Deshalb habe er den Entschluss gefasst, das Haus zu verkaufen.

Horst Lichter genießt sein neues Leben in Köln

Inzwischen wohnt der TV-Star zusammen mit seiner Frau Nada in Köln. "Wir wohnen ganz um die Ecke vom Drehort", sagte Lichter. Eine Sache genieße er dabei "unfassbar": "Einen ganz normalen Alltag." Er könne jetzt morgens zuhause mit seiner Frau aufstehen und frühstücken. "Und wenn ich abends heimkomme, gibt es leckeres Essen. Wir erzählen uns vom Tag und trinken ein Gläschen Rotwein. Dann spielen wir mit unserer zuckersüßen Pudel-Dame Stella, sie ist jetzt 14 Wochen alt. Dieses normale Leben, das vielen langweilig erscheinen mag, ist für mich wunderschön. Dabei entspanne ich mich unglaublich."

Mit seiner Frau Nada ist Horst Lichter seit über zehn Jahren verheiratet. "Ich bin froh, eine Partnerin an meiner Seite zu haben, die mich ehrlich kritisiert, aber gleichzeitig auch mein größter Fan ist - beides muss ausgewogen sein. Ich brauche keine Partnerin - auch wenn wir Männer uns das oft wünschen -, die nur dekorativ ist", erklärte er. Bildlich gesprochen sei seine Frau für ihn das Segel, das ihn im Wind vorantreibe, aber auch der Anker, der ihn am Boden halte. Das sei wahre Liebe für ihn.