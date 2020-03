Herr Lichter, das Land steht Kopf. Corona überschattet alles. Wie gehen Sie persönlich mit der Krise um?

Ich versuche, in meinem Umfeld so viel Ruhe und Normalität zu leben, wie es irgend geht. Ich telefoniere täglich mit meinen Kindern und Enkeln, denn die können mich ja jetzt erst mal nicht mehr besuchen. Die sagen mir knallhart: Horst, du gehörst zur Risikogruppe. Ist ja auch so. Ich gehe auf die Sechzig zu und habe ja schon einiges an gesundheitlichen Attacken erlebt. Ich muss aufpassen.

Wie schützen Sie sich persönlich?

Ich befolge die offiziellen Ratschläge: den Mindestabstand von eineinhalb Metern, das gründliche Händewaschen. Und ich habe stets ein kleines Fläschchen Desinfektionsmittel bei mir. Damit wisch ich die Tasten am Geldautomaten sauber. Außerdem bin ich mittlerweile Deutscher Meister im Türöffnen mit den Füßen; also in der Öffentlichkeit, nicht zu Hause. Ich passe einfach auf, draußen möglichst nicht alles anzugrabbeln. Aber generell versuche ich nur wenn es nötig ist das Haus zu verlassen.

Die Corona-Krise trifft die Kulturszene schwer. Die Stiftung Stern hat nach einem Weg gesucht, schnell und unbürokratisch zu helfen und als Partner den Bundesverband Deutscher Stiftungen gewonnen, der mit einem länderübergreifenden Fonds freiberufliche Künstler und Kunstschaffende unterstützt. Jeder gespendete Euro wird verdoppelt. Wir leiten Ihre Spende weiter. IBAN DE90 2007 0000 0469 9500 01 BIC DEUTDEHH

Wie gehen Sie mit Begegnungen um? Sie werden ja erkannt, angesprochen.

Das ist ein Problem. Ich bin ja einer, der gern die Hand zum Gruße reicht und habe keine Scheu vor Nähe. Aber das geht nun mal gerade nicht. Ich habe mir deshalb angewöhnt, die Hände in den Hosentaschen zu lassen oder hinterm Rücken zu falten, wenn mich Leute erkennen und auf mich zukommen. Und dann sag ich: "Ich würd euch ja alle drücken und küssen. Aber – tut mir leid – ist gerade nicht möglich. Ihr wisst ja warum."

Beim Dreh Ihrer Sendung "Bares für Rares" ist die Nähe ja Programm...

Ich mache das da auch so, wie eben beschrieben: Abstand halten. Das sage ich allen als erstes. Die können alle Horst zu mir sagen. Wir bleiben beim Du und sind nett zueinander. Aber so lange dieser Corona-Mist geht, halten wir alle Abstand. Und die Händlerkarten werden nach jedem Kontakt desinfiziert. Wir passen da sehr auf.

Hat die Politik aus Ihrer Sicht bisher angemessen reagiert?

Die sind, soweit ich das beurteilen kann, auf Sicht gefahren und haben immer das gemacht, was gerade erforderlich war. Da sich die Situation aber auch täglich verändert und ohnehin für alle neu ist, bleibt den Verantwortlichen wohl auch nichts anderes übrig.

Was würden Sie tun, um die Folgen der Krise abzumildern?

Ich bin ja kein Politiker, aber das Wichtigste ist zu versuchen, den Menschen weitestgehend die Angst zu nehmen. Die haben ja nicht nur Angst um ihre Gesundheit, sondern auch davor, wie sie jetzt in Kürze ihre Miete zahlen und den Lebensunterhalt bestreiten sollen. Das ist eine Mammutaufgabe, um die ich keinen Politiker beneide.

Kennen Sie in Ihrer Branche Leute, die Probleme haben?

Noch ist das ja alles sehr frisch, aber die Angst ist groß. Beim Fernsehen wird sehr oft projektbezogen eingestellt. Aber diese Projekte werden jetzt massenhaft abgesagt und die Leute werden nach Hause geschickt. Die haben kein Einkommen mehr. Es ist noch gar nicht abzusehen, was das alles für Folgen hat.

Sie haben es ja eben schon kurz erwähnt. Sie hatten zwei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt, haben also, wie sie es selber formulierten, schon mal "beim lieben Gott" angeklopft. Er hat Sie aber zurückgeschickt. Macht Sie das in diesen Zeiten gelassener?

Ja, was mich betrifft, schon. Aber meine Sorge gilt meiner Frau und meinen Kindern und Enkeln. Wer weiß, was aus dieser Krise noch wird.

Haben Sie noch ein Schlusswort?

Ja, seid nett zueinander und helft euch!

Lesen Sie auch:

Tod seines Kindes und eine Million Euro Miese: Horst Lichter über die Tiefpunkte seines Lebens

Horst Lichter: "Ich muss Dinge akzeptieren, wie sie sind - ohne zum Arschloch zu werden"

Seit über 22 Jahren ein Paar: Horst Lichter macht seiner Frau eine süße Liebeserklärung