Bei der RTL-Show "Bauer sucht Frau" fand er seine große Liebe nicht, dafür aber abseits der Kameras. Jetzt ist Rinderzüchter Maik gestorben.

Im Alter von nur 50 Jahren ist Bauer Maik, bekannt aus der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau", verstorben. Das bestätigte seine Ehefrau Judith laut RTL. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

"Bauer sucht Frau"-Rinderzüchter Maik mit 50 Jahren gestorben

2007 suchte der Galloway-Züchter im Fernsehen seine Partnerin fürs Leben. Doch er ging ohne Freundin aus der Kuppelshow, bei keiner der Kandidatinnen, die sich beworben hatten, sollte es so richtig funken.

Stattdessen wurde eine alte Freundin von Bauer Maik, Arzthelferin Judith, durch die Sendung wieder auf ihn aufmerksam und nahm den Kontakt auf. Bereits ein Jahr später, 2008, folgte die große Hochzeit. Maik und Judith waren eines der ersten Paare, das durch die Show bekannt wurde und sich anschließend das Jawort gab.

In der "Bauer sucht Frau"-Rückblicksendung "Hochzeitsglück auf dem Land" vor knapp vier Jahren sagten die beiden, dass sie noch immer so verliebt seien wie am Anfang. "Die zehn Jahre sind wie im Flug vergangen und die gemeinsame Arbeit mit Maik macht mir immer noch großen Spaß", erzählte Judith damals. "Wenn ich darüber nachdenke, was wir zusammen erlebt haben, bin ich einer der glücklichsten Menschen, weil ich Judith an meiner Seite hatte", verriet der damals 47-Jährige.

"Bauer sucht Frau"-Fans trauern auf Facebook

Auf der Facebook-Seite der Sendung trauern Fans um den verstorbenen Rinderzüchter aus Niedersachsen. "Möge er in Frieden ruhen. War ein sympathischer Mann bei dem Format", schreibt eine Zuschauerin. "Mein Beileid. Er und Judith fand ich toll. Passten super zusammen", kommentiert eine andere.

Galloway-Züchter Maik und Arzthelferin Judith gehörten zu den über 30 Paaren, die dank der Kuppelshow zueinander fanden und anschließend heirateten.

Verwendete Quellen: "RTL.de" / RTL / Facebook "Bauer sucht Frau"