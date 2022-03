Sehen Sie im Video: "Baywatch" – Was wurde aus Pamela-Anderson-Vorgängerin Erika Eleniak?









In der Rolle der Shauni McClain begeistert Erika Eleniak in der Kultserie "Baywatch" zahlreiche Fans.





Von 1989 an verkörpert die Schauspielerin eine Hauptrolle in der Rettungsschwimmer-Serie.





Ihr Serienfreund, Schauspieler Billy Warlock, wird auch im echten Leben ihr Partner.





Nach der Trennung von ihrem Co-Star verlässt Eleniak die Serie 1992.





Und macht so Platz für einen "Baywatch"-Neuzugang: Pamela Anderson.





Nach ihrem "Baywatch"-Aus gelingt Eleniak 1992 ein weiterer Erfolg.





Sie spielt neben Steven Segal im Actionfilm "Alarmstufe: Rot" mit.





An den Erfolg von "Baywatch" und "Alarmstufe: Rot" kann sie bei ihren folgenden Projekten nicht anschließen.





Trotz zahlreicher TV- und Independent-Produktionen bleibt ihr ein weiterer Hit verwehrt.





2009 hat sie einen Auftritt als Coach in der deutschen Castingshow "Germanys Next Topmodel". Der Anlass: Ein "Baywatch"-Shooting.





Offenbar hat Erika Eleniak auch Jahrzehnte nach ihrem Ausstieg noch immer nicht genug von der Kultserie.





Mehr