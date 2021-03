Sehen Sie im Video: Was wurde aus "Bezaubernde Jeannie"-Star Barbara Eden?













In der Erfolgsserie gewann unser „Jeanny“ von 1965–1970 die Herzen vieler Zuschauer. Die US-amerikanische Schauspielerin spielte danach noch in zahlreichen Filmen wie „A Howling in the Woods“ oder „The Woman Hunter“ mit. Zusätzlich stand sie viele Jahre auf der Theaterbühne. 2006 traten Barbara Eden und Larry Hagman für die DVD-Release-Party von „Bezaubernde Jeannie“ gemeinsam vor die Kameras. 2011, im Alter von 80 Jahren, brachte Barbara Eden ihre Memoiren „Jeannie out of the Bottle“ heraus. Darin berichtet die heute 89-Jährige über ihr Privatleben und über ihre langjährige Karriere im Film und Fernsehen. Auch 50 Jahre nach ihrem großen Erfolg in der Serie „Bezaubernde Jeannie“, ist Barbara Eden immer noch auf der TV-Leinwand zu bewundern. 2019 spielte sie in „My Adventures with Santa“ die Rolle der Mrs. Claus. Im August 2021 feiert die US-Amerikanerin ihren 90. Geburtstag. Der Publikumsliebling der 60er-Jahre sieht auch heute immer noch bezaubernd aus.

