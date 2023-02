von Julia Mäurer Sie könne die Probleme ihrer Mutter nicht zu ihren eigenen machen und sei keine Eheberaterin: Auf Instagram hat Daniela Katzenberger erstmals klare Worte zum Fremdgeh-Drama um ihre Mutter Iris Klein und deren Mann Peter gefunden.

Im Fremdgeh-Drama um ihre Mutter Iris Klein und deren Ehemann Peter hat sich Daniela Katzenberger bisher mit öffentlichen Äußerungen zurückgehalten. Doch jetzt findet die 36-Jährige in einer Instagram-Story deutliche Worte. "Es war echt die Hölle. Es war wirklich, wirklich schlimm, was so die letzten Wochen los war bei uns. Ich hatte das Gefühl, ich ersticke und das frisst mich auf. Um mich davor zu schützen, habe ich ganz oft das Handy ausgemacht und in die Ecke gelegt", sagte Katzenberger.

Daniela Katzenberger will ihrer Mutter Iris Klein keine Ehetipps geben

Sie könne die Eheprobleme ihrer Mutter nicht zu ihren eigenen machen, so die Ehefrau von Sänger Lucas Cordalis. "Es klingt voll gemein. Aber man muss aufpassen, dass man sich da nicht mit runterreißen lässt. Das sind erwachsene Leute. Ich weiß selbst nicht genau, was da war und will niemanden verurteilen. Ich will mich da einfach raushalten. Zu viele Köche verderben den Brei oder in dem Fall die Ehe."

Sie sei immer für ihre Mutter da, aber nicht in der Rolle einer Eheberaterin. "Ich werde ganz bestimmt keine Tipps geben oder sagen, was sie jetzt machen soll. Die ist alt genug. Die weiß schon, was sie macht. Ich vertraue darauf, dass sie das macht, was sie glücklich macht. Wenn man Tipps gibt und das funktioniert dann doch nicht so, dann ist man am Ende der Arsch. Ich sage da gar nichts. Lieber schneide ich mir die Zunge ab, als Ehetipps zu geben", sagte Katzenberger.

Peter Klein hatte seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis im Januar zu den Dschungelcamp-Dreharbeiten nach Australien begleitet. Seine Frau Iris wirft dem 63-Jährigen vor, dass er vor Ort im Versace-Hotel eine Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Woelke gehabt habe. Die 41-Jährige war als Begleitperson der späteren Dschungelkönigin Djamila Rowe in Australien.

Yvonne Woelke will eine Aussprache mit Iris und Peter Klein

Peter Klein und Yvonne Woelke dementieren die Fremdgeh-Gerüchte. "Ich habe kein schlechtes Gewissen, weil ich nichts gemacht habe. Ich werde hier unschuldig bestraft. Nur weil man sich gut versteht, heißt das noch lange nicht, dass man eine Affäre hat. Wir hatten nie eine Affäre, wir haben nie etwas miteinander gehabt, das unterstreiche ich jetzt nochmal. Wenn er sie betrogen hat, dann nicht mit mir. Ich war da nicht dabei", sagte Woelke in der RTL-Sendung "Exclusiv". Sie wünsche sich eine öffentliche Aussprache mit Iris und Peter Klein, erklärte Woelke, die sich komplett missverstanden fühlt. "Vielleicht gibt es auch eine Entschuldigung", sagte sie.

Bevor sich Peter und Iris Klein mit Yvonne Woelke zum Gespräch treffen, müssen die Eheleute sicher erst einmal einiges unter vier Augen klären. Ein erstes Treffen fand am Wochenende in einem Hotel in Ludwigshafen statt. Die Aussprache sei "sehr lautstark und impulsiv" gewesen, sagte das Management von Iris Klein dem Sender RTL. "Es konnte noch kein Ergebnis erzielt werden, in welche Richtung es geht, ist unklar. Dazu ist Iris momentan einfach zu verletzt und getroffen. Da die beiden aber seit 20 Jahren eine Paar sind und sich sehr lieben, sind beide an einem Happy End interessiert."

