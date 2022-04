Folgt die Netflix-Version von "Bridgerton" der Buchvorlage, wäre Benedict Bridgerton in der dritten Staffel die Hauptperson. Luke Thompson, der den zweitältesten Bruder spielt, hat jetzt Details über seine Rolle verraten.

Gerade erst ist die zweite Staffel der Erfolgsserie "Bridgerton" bei Netflix angelaufen, da sprechen Fans schon über die dritte. Würde die ebenfalls der Buchvorlage folgen, dann stünde Benedict Bridgerton, der zweitälteste Bruder, im Fokus der Erzählung.

"Bridgerton"-Star Luke Thompson spricht über seine Figur Benedict

In den ersten beiden Staffeln ist Benedict Bridgerton auf der Suche nach seiner Aufgabe, seiner Leidenschaft. Fiel er in der ersten Staffel noch eher durch ausgelassenes Feiern auf, probierte er sich in den jüngsten Folgen an der Kunst.

Im Interview mit "Entertainment Weekly" erklärt Schauspieler Luke Thompson, dass nach und nach mehr Details über Benedict Bridgerton zum Vorschein kommen sollen. "Wir begleiten Benedict auf lange Sicht, also zeigen wir nicht alles, aber man bekommt ein Gefühl dafür, dass sich dahinter etwas verbirgt, das vielleicht romantischer ist und tiefer empfunden wird, als man es uns bisher gezeigt hat", sagt er.

Details über Sexualität

Während Bridgerton in der zweiten Staffel eine Affäre mit einem Aktmodell beginnt, beobachtet er in Staffel eins ein schwules Paar auf einer Party. Sein augenscheinliches Interesse ließ Fans damals vermuten, dass der jüngere Bruder von Anthony Bridgerton vielleicht selbst queer ist. "Benedict hat so eine herrliche Offenheit und Fluidität an sich, und es macht wirklich Spaß, ihn zu spielen, weil es überall hingehen kann", verrät Thompson. Festlegen wolle man sich aber (noch) nicht, obwohl so mancher Fan es sich wünschen würde. "Die Leute sind sehr aufgeregt und wollen, dass in den ersten paar Staffeln alles erforscht wird, jede Ecke der Sexualität, des Geschlechts", erklärt der Schauspieler.

Er vertraue darauf, dass die Autoren der Serie genau wüssten, was sie bezwecken wollen. Der Drehbuchautor sei "wie ein Gott, denn er steuert dein Schicksal", sagt Thompson.

