Sehen Sie im Video: "Bring Me to Life" und "My Immortal" – was wurde aus Evanescence-Sängerin Amy Lee?









Evanescence-Sängerin Amy Lee sorgte Anfang der 2000er Jahre für Aufsehen in der Musikwelt. Denn sie war nahezu die einzige Frau, die als Leadsängerin einer Mainstream-Rockband Erfolg hatte. Das Debütalbum der Band erschien im März 2003 und schlug ein wie eine Bombe, "Fallen" wurde gleich zweimal mit einem Grammy ausgezeichnet. In den USA war das Album auf Platz 3 der Albumcharts. „Bring Me To Life", einer der großen Hits der Band wurde auf Youtube mehr als eine Milliarde Mal aufgerufen. Lee ist kein Produkt der Musikindustrie, dennoch musste sich Lee in der Musikwelt gegen viele Vorurteile behaupten. Heute, in ihren Postings auf Social Media hat sich Amy Lee von ihrem Gothic-Look weitestgehend verabschiedet, sie verzichtet auf die dunkle Schminke und zeigt sich viel natürlicher. Seit sie ihre Band „Evanescence" im Alter von 13 Jahren gegründet hatte, war der Gothic Look so etwas wie ihr Markenzeichen. Das fünfte Studioalbum von Evanescence, The Bitter Truth, wurde am 26. März 2021 veröffentlicht, wieder mit großem Erfolg. Seit 2005 ist Amy Lee die nationale Sprecherin der Epilepsie-Stiftung in den USA. Nach dem Tod ihres Bruders, der von der Krankheit betroffen war, gründete Amy Out of the Shadows. Ihr Ziel ist es, über Epilepsie aufzuklären.

