Konzertpanne "Wir sind doch alle Schwestern und Brüder, Russen und Georgier" – "The Killers" werden in Tiflis ausgebuht

von Christian Hensen Eigentlich wollte "The Killers"-Frontmann Brandon Flowers nur eine alte Band-Tradition fortleben lassen: Fans an der Bühnenshow zu beteiligen. Leider ließ er dabei die politische Situation zwischen Georgiern und Russen völlig außer Acht.

Damit hätte Brandon Flowers wohl nicht gerechnet. Innerhalb weniger Minuten brachte er mit einer eigentlich harmlosen und sehr schönen Band-Tradition die Stimmung bei einem Konzert in Tiflies, der Hauptstadt Georgiens, zum kippen. Plötzlich buhte die gesamte Halle die Band aus und zahlreiche Mittelfinger zeigten gen Bühne. Was war passiert?

Es ist bei einem "The Killers"-Konzert seit Jahren üblich, dass man Fans an der Bühnenshow beteiligt. Wer kann, bekommt dort die Chance, bei einem Song das Schlagzeug zu übernehmen und gemeinsam mit der Band zu spielen – so auch kürzlich in Tiflis. Doch bei der Auswahl des Fans hatte die Band kein glückliches Händchen – denn sie holten einen russischen Drummer auf die Bühne.

Gut gemeinte Geste geht völlig schief

Doch das reichte noch nicht, um den Kipppunkt zu erreichen. Die Buh-Rufe begannen, nachdem Sänger Brandon Flowers folgenden Satz sagte: "Wir sind doch alle Schwestern und Brüder, Russen und Georgier." Denn die beiden Länder haben ein angespanntes Verhältnis und seit dem Überfall Russland auf die Ukraine hat sich das nochmal verschärft.

Die georgische Journalistin Mariam Nikuradze berichtet, dass das Konzert anschließend ein jähes Ende nahm. Auf Twitter schrieb sie: "Nach dem Vorfall verließ ein Teil des Publikums aus Protest die Halle, andere buhten, und einigen Konzertbesuchern zufolge verließen "The Killers" die Bühne, ohne sich von den Zuschauern zu verabschieden." In einem Video sieht man, wie die Band unter lauten Rufen und verhaltenem Applaus abtritt. Der Abend war gelaufen.

Kurz nach dem unglücklich geendeten Konzert veröffentlichte die Band ein Statement. Dort heißt es: "Liebe Leute aus Georgien, es war nie unsere Absicht, jemanden zu beleidigen! Wir haben eine lange Tradition darin, Leute einzuladen, um mit uns Schlagzeug zu spielen. Und es schien, dass die meisten auch diesmal damit einverstanden waren, dass die Person heute Abend mit uns auf die Bühne kam. Wir sind uns bewusst, dass eine Bemerkung, die andeuten sollte, dass alle Zuschauer und Fans von The Killers "Brüder und Schwestern" sind, missverstanden werden konnte. Wir wollten niemanden verärgern und entschuldigen uns dafür. Wir stehen zu euch und hoffen, dass wir bald zurückkehren können."

"The Killers" sagten Konzerte in Russland 2022 ab

Ein wenig verwundert es, dass die Band in dieses offensichtliche Fettnäpfchen getreten ist – denn bereits im März 2022 sagte sie Konzerte in Russland wegen der Invasion der Ukraine ab. Man wusste also, dass es in diesem Teil der Welt große Spannungen gibt und alles, was mit Russland zu tun hat, dort mit äußerster Vorsicht zu behandeln ist.