Seit 2008 steht Britney Spears unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie. Jetzt hat der 69-Jährige angekündigt, zurückzutreten. Promi-Freunde und Fans der Sängerin feiern die Neuigkeit in den sozialen Netzwerken.

Hotelerbin Paris Hilton gehört zu den prominenten Unterstützerinnen, die sich für Britney Spears einsetzen. Die Ankündigung, dass Jamie Spears die Vormundschaft für seine Tochter abgeben wolle, kommentierte Hilton jubelnd auf Twitter. "Ich in so glücklich über diese Nachricht. Das war lange überfällig, aber ich freue mich, dass Britney auf dem Weg ist, endlich frei zu sein", schrieb die 40-Jährige. Ihren Tweet versah Hilton mit dem Hashtag #FreeBritney und dem Link zu einem Bericht der "New York Times".

Jamie Spears hat in einer Gerichtserklärung seinen Rücktritt als Vormund in Aussicht gestellt. Zum richtigen Zeitpunkt werde er dies tun, heißt es in dem am Donnerstag (Ortszeit) beim Superior Court in Los Angeles eingereichten Dokument, das von US-Medien veröffentlicht wurde. Die Anwälte des 69-Jährigen führen darin weiter aus, dass ein "ordnungsgemäßer Übergang" zur Einsetzung eines neuen Vormunds Bedingung sei.

Britney Spears soll neuen Vormund bekommen

Auch der Anwalt von Britney Spears, Mathew Rosengart, wertete die Entwicklung als großen Sieg für seine Mandantin. Jamie Spears solle allerdings sofort als Vormund abtreten, sagte er in einer Mitteilung, die vom Branchenblatt "Variety" veröffentlicht wurde. Laut Antrag soll Jamie Spears durch einen vorläufigen Vormund – den zertifizierten Rechnungsprüfer Jason Rubin – ersetzt werden.

Spears selbst postete auf Instagram ohne weiteren Kommentar ein gemaltes Bild, das eine Frau von hinten zeigt. Sie trägt Blumen im Haar, ein Schmetterling fliegt über ihre Schulter. Ein User kommentierte das Bild mit den Worten "Wir sind einen Schritt weiter auf dem Weg zu deiner Freiheit". Ein weiterer kommentierte bereits: "Sie ist frei". Zuvor hatte die 39-Jährige ein Video veröffentlicht, das sie beim Tanzen zeigt. Dazu kommentierte die Sängerin: "Ich bin sehr vorsichtig, wenn ich tanze, aber Loslassen bedeutet Freiheit."

Die Sängerin steht seit 2008 unter der Vormundschaft ihres Vaters, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Zunächst verwaltete Jamie Spears das Vermögen und private Anliegen seiner Tochter. 2019 trat er kürzer, blieb aber für die Finanzen zuständig. Um die persönlichen Belange der Sängerin, darunter medizinische Anliegen, kümmert sich als Mit-Vormund Jodi Montgomery, die früher Spears' Managerin war.

Promis unterstützen Britney Spears

Bei zwei Gerichtsanhörungen im Juni und Juli hatte die Sängerin in emotionalen Ansprachen ihren Vater heftig angegriffen und Vorwürfe gegen ihre Familie, Betreuer und Anwälte erhoben.

Unterstützung bekommt Spears von vielen prominenten Freunden und Fans, die sich unter dem Hashtag "FreeBritney für die Sängerin starkmachen. "Wir lieben dich Britney!!! Bleib stark", schrieb Popstar Mariah Carey nach der Gerichtsanhörung im Juni auf Twitter. Auch ihr Ex-Freund Justin Timberlake, Christina Aguilera, Courtney Love und die Rapperin Iggy Azalea schickten Botschaften. Auch Paris Hilton meldete sich Anfang Juli zu Wort: "Ich werde Britney immer lieben und unterstützen."