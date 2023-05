Porsche brennt in Tiefgarage – Davina Geiss in Lebensgefahr: "Ich hätte sterben können"

"Die Geissens" Porsche brennt in Tiefgarage – Davina Geiss in Lebensgefahr: "Ich hätte sterben können"

von Laura Stunz Schockierende Szenen bei "Davina & Shania – We Love Monaco". In der Tiefgarage des Familienanwesens in Monaco fing der Porsche von Robert Geiss Feuer – kurz nachdem Davina aus dem Auto stieg.

Die letzte Folge der aktuell zweiten Staffel des RTL2-Formates "Davina & Shania – We Love Monaco" endete dramatisch. Im Januar dieses Jahres fing der Porsche von Familienvater Robert Geiss Feuer und ging in Flammen auf – kurz nachdem Tochter Davina den Sportwagen umgeparkt hatte. Die 20-Jährige versuchte den Brand noch zu löschen, dann rettete sie sich nach draußen ins Freie. Der GT3 brannte komplett aus, hinterher war vom Sportwagen nicht mehr viel übrig.

Porsche von Robert Geiss in Brand – Keiner wollte helfen

"Ich bin sehr traumatisiert", sagte Davina kurz nach den Vorfällen in der Tiefgarage der Geissens in Monaco. Noch während 15 Feuerwehrwagen vor Ort im Einsatz sind, versucht sie dem Kamerateam zu erklären, was sich in den letzten Minuten in der Garage der Millionärsfamilie abgespielt hat.

Der Porsche GT3 brannte komplett aus. © RTL ZWEI

Nachdem Davina den Sportwagen ihres Vaters umgeparkt hatte, sollen sich am Wagen plötzlich Flammen und Rauch entwickelt haben. Zunächst habe sie zusammen mit ihrer Freundin versucht, das Feuer mit Sand zu löschen. Als sie dann keine Luft mehr bekam, sei sie ins Freie geflüchtet und habe den Hausmeister um Hilfe gebeten.

Doch weder der Hausmeister, noch Nachbarn oder Zivilpersonen wollten den Mädchen helfen. Erst als sich die Rauchentwicklung verstärkte, seien Menschen aus ihren Häusern gekommen. Doch statt zu helfen, sollen sie Davina die Schuld für den Vorfall gegeben haben. "Ich bin so sauer auf die Menschen hier", sagt Davina hinterher fassungslos.

Ursache des Unfalls bislang unklar

Kurz darauf kommt die 20-Jährige mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus, später teilt sie ein Foto des abgebrannten Porsches auf Instagram und kommentiert es mit den Worten: "Mein größter Albtraum!". In ihrer Instagram-Story schreibt sie: "In diesem Auto hätte ich sterben können."

Vier Stunden lang war Davina Geiss in der Notaufnahme. © RTL ZWEI

Davina kommt in die Notaufnahme. Nach vier Stunden unter der Sauerstoffmaske geht es ihr hier zwar körperlich wieder besser, jedoch zeigt sie sich vom Vorfall sichtlich traumatisiert. Sie sagt: "So sieht man halt auch, wie schnell ein Leben enden kann, und dass man wirklich jeden Tag dankbar dafür sein kann, zu leben und aufzustehen."

Für Robert und Carmen Geiss ist der Vorfall unerklärlich. Der Unternehmer kommentierte das Bild seiner Tochter mit den Worten: "Da ist mein nagelneuer GT3 von Porsche einfach mal so in Rauch aufgegangen. Wie so etwas passieren kann, ist mir auch ein Rätsel." Das Wichtigste sei jedoch, dass Davina nichts passiert ist. "Du hast super reagiert", schreibt er und weiter: "Papa ist stolz auf dich, denn es hätte auch anders ausgehen können!"

"Das ist echt traurig für deutsche Wertarbeit"

Zur Zeit des Unfalls war das Millionärspaar in Dubai unterwegs. Im Gespräch mit "RTL" zeigte sich Carmen erschüttert und rasend vor Wut. "Der Schock sitzt natürlich tief. Du bist meilenweit weg von deinem Kind, wenn so was passiert", erzählt sie. Gerade in der Tiefgarage sei Rauchentwicklung "das Schädlichste und das Schlimmste, was es gibt", pflichtet ihr Robert bei.

Ende April teilte die 58-Jährige erneut Bilder des Unfallwagens, nachdem die Szenen bei "Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie" ausgestrahlt wurden. Dazu schreibt sie: "Gestern bei der Folge hatte ich wirklich Tränen in den Augen, als ich unseren Porsche GT3 im Fernsehen gesehen habe."

Es sei nicht nachvollziehbar, dass die Ursachenforschung seitens Porsche immer noch ausstehe, obwohl sich schon "Dutzende von Gutachtern und Ingenieuren" den Schaden angesehen hätten. "Das ist echt traurig für deutsche Wertarbeit. Es handelte sich ja immerhin um ein Neufahrzeug mit 1700 gelaufenen km", betont sie.

Jetzt äußert sich Porsche

Eine Reaktion seitens des Autoherstellers blieb zum damaligen Zeitpunkt noch aus. Carmen sagte damals: "Leider halten sie (Porsche) sich sehr bedeckt. Überlegen sich vielleicht, wie sie aus der Nummer rauskommen. So kommt es mir mittlerweile schon etwas vor."

Jetzt, knapp einen Monat nach Carmens Instagram-Post, kommt Porsche aber ins Handeln. Laut Angaben von "RTL" soll der Hersteller derzeit alle aktuellen GT3-Wagen aufgrund eines fehlerhaften Öleinfüllstutzens in die Werkstatt bitten. Ein Sprecher bestätigte dies, betonte jedoch: "Der Sachverhalt ist, insbesondere auch was die Brandursache angeht, noch nicht abschließend durch Sachverständige geklärt worden."

Doch Robert Geiss sieht das anders. Er weiß: "Wir haben ja auch ein paar Bekannte, die Rennen fahren und die sagten alle: Das geht nur mit Öl oder Benzin, dass das Auto so abgebrannt ist."

Quelle: "RTL" (1), (2)