Aktuell sind die "Geissens" in der 21. Staffel von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" zu sehen.

Unfall bei "Die Geissens": "Es war doch so klar, dass du mein Auto kaputt fährst"

von Laura Stunz Es herrscht mal wieder Dampf zwischen den Töchtern der "Geissens". In ihrer ersten Fahrstunde fährt Nesthäkchen Shania die Felge des Autos ihrer Schwester kaputt. Die Nerven liegen blank.

Bei den "Geissens" ist immer was los. So auch in der aktuellen Doppelfolge von "Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie". Die 18-jährige Shania ist im Rahmen ihrer ersten Fahrstunde auf den Straßen Monacos unterwegs – mit dem Auto ihrer Schwester Davina. Wer jetzt schon ahnt, dass das nicht gut gehen kann, liegt goldrichtig.

Unfall kurz vor Ende der Fahrstunde

Kurz vor Ende der Fahrstunde will Shania auf einen Parkplatz einfahren, als sie mit dem linken Vorderreifen einen Poller rammt – ganz zum Ärger von Davina. "Das hast du jetzt nicht gemacht!", ruft die 20-Jährige entgeistert, die auf der Rückbank ihres Wagens sitzt. Auch Davinas Fahrlehrer ist sprachlos und beobachtet die Eskalation zwischen den Geschwistern mit offenem Mund. Auch wenn sich Shania bis zu dem Zeitpunkt wacker geschlagen hat, ist sie nach ihrem Unfall sichtlich nervös und auf die Attacken von Davina nicht vorbereitet.

Die Nerven liegen blank. "Das war, weil ich gerade zu viel Angst habe, zu fahren", rechtfertigt sich Shania vor ihrer Schwester. "Ich kann jetzt nicht weiterfahren." Davina platzt der Kragen: "Es war doch so klar, dass du mein Auto kaputtfährst. Sobald du in dieses Auto eingestiegen bist, wusste ich, es wird was passieren", hetzt sie. "Jetzt ist die ganze Felge kaputt. Und wer muss das bezahlen? Ich!". "Stress mich nicht", kontert Shania. "Das könnte mich gerade nicht weniger interessieren", sagt die Blondine.

Shania: "Hätte Davina sich im Auto nicht so aufgeregt, wäre das nicht passiert"

Shania ist sich ihrer Schuld nicht bewusst. Als die Schwestern den Schaden zusammen mit dem Fahrlehrer begutachten, weist die 18-Jährige die Schuld von sich. Sie ist sich sicher: Die beschädigte Felge war schon im Vorhinein kaputt. "Felge im Ar***", sagt Davina genervt. "Das waren sie schon vorher!", kontert Shania.

Sie ist im Großen und Ganzen zufrieden mit ihrer ersten Fahrstunde: "Sonst war doch alles okay.", resümiert sie und fügt hinzu, dass sie sicherlich anders reagiert hätte, wenn Davina nicht so ausgerastet wäre. "Ist doch vollkommen klar, bei der ganzen Aufregung. Hätte Davina sich im Auto nicht so aufgeregt und mich gestresst, wäre das nicht passiert", erklärt sie sich.

Davina ist von den Ausreden ihrer Schwester hingegen nicht überzeugt: "Jetzt weiß ich, was Papa meint, wenn jemand seine Felgen kaputtfährt. So geht es mir jetzt auch", sagt sie genervt. "Es nervt einfach, wenn es nicht deine Schuld war." In der Zwischenzeit bekommen Robert und Carmen Geiss von den Kabbeleien ihrer Töchter nichts mit. Sie sind mit der Planung einer Oktoberfest-Party in St. Tropez beschäftigt.

Meinungsverschiedenheiten zwischen den Geschwistern an der Tagesordnung

Zwischen Shania und Davina kam es in der Vergangenheit bereits des Öfteren zu Meinungsverschiedenheiten, die teils eskalierten. Seit sie zusammen in einer WG wohnen, geraten die Schwestern vor allen in puncto Haushalt und Arbeitsteilung immer häufiger aneinander.

Und auch unterwegs wird es mit den beiden nie langweilig. Erst kürzlich kabbelten sie sich auf der Rückbank eines Motorbootes. Es wurde gezogen, gezupft, gehalten, gerungen und mit der flachen Hand geschlagen, bis Mama Carmen mit einem entschlossenen "Schluss!" dazwischen ging und die Auseinandersetzung beendete.

Auch in den besten Familien kommt es also hin und wieder zu Auseinandersetzungen. Dass es gerade zwischen Geschwistern eskaliert, ist dabei grundsätzlich normal.