Davina Geiss behauptet: "Jeder Typ in Monaco ist verliebt in Shania"

"Die Geissens" Davina Geiss behauptet: "Jeder Typ in Monaco ist verliebt in Shania"

von Laura Stunz Sie ist blond, jung, reich und begehrt. Geissens-Tochter Shania sollen die Männer in Monaco zu Füßen liegen. Das zumindest behauptet ihre Schwester Davina. Sie sagt: "Jeder Typ in Monaco ist verliebt in Shania."

Mittlerweile sind Davina und Shania Geiss so etwas wie eine Marke für sich. Sieht man den Nachwuchs von Multi-Millionär Robert Geiss in der eigenen TV-Sendung "Davina & Shania – We Love Monaco" nicht gerade das Jetset-Leben genießen, schlagen sie sich mit den typischen Herausforderungen des jungen Erwachsenenalters herum – und beglücken damit jeden Montag erneut Fans des "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie"-Ablegers.

Shania Geiss: Lange Schlange an Anwärtern

Neben Luxuspartys und Shoppingtouren sieht man die Millionärs-Schwestern hier nämlich die Herausforderungen des Alltags bewältigen. Angefangen bei der Hausarbeit, über Zickenkriege und Alltagsprobleme bis hin zum Thema Männer.

Zwar genießen Shania und Davina Geiss derzeit beide ihr Single-Leben, sollen sich jedoch über eine lange Schlange an möglichen Anwärtern freuen können. Zumindest eine von ihnen soll bei den männlichen Monegassen nämlich hoch im Kurs sein. Wie Davina im Interview mit "Bunte" verriet, sei "jeder Typ in Monaco" in Schwester Shania verliebt.

Ein herrlich normales Leben

Auf die Frage, ob die beiden Blondinen bei den Jungs denn "ein Stein im Brett" hätten, zeigt die 20-Jährige voller Überzeugung auf ihre kleine Schwester. Die entgegnet verlegen: "Das stimmt nicht". Doch Davina hält dagegen. Dabei scheint nicht (allein) der Bekanntheitsgrad der Geissens Grund für Shanias großen Kreis an Verehrern sein.

Wie die beiden betonen, führen sie in ihrer Heimat nämlich ein ziemlich "normales" Leben ohne großen Celebrity-Faktor. Wie Davina betont, erkenne die beiden abseits der Touristenmassen nämlich kaum jemand. "Also haben wir auch ein sehr privates Leben", lautet ihr Fazit. Und auch Shania pflichtet ihr bei: "Wir machen ganz normale Sachen", sagt sie und weiter: "Wir gehen mit Freunden aus, wir gehen essen".

Derzeit läuft die zweite Staffel der eigenen TV-Sendung der Schwestern "Davina & Shania – We Love Monaco" auf "RTLZWEI", die den herrlich normalen Jetset-Alltag der Schwestern inszeniert. Fans können sich jeden Montag zur Primetime auf eine Doppelfolge freuen.

Quelle:"Bunte"