"Mehr Konkurrenz" und "spannendere Konstellationen": Carsten Maschmeyer spricht im Interview über die Neuheiten bei "Die Höhle der Löwen".

Am 3. April geht die VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" (auch auf RTL+) in die nunmehr 13. Staffel. Die kommenden Folgen halten laut Unternehmer und Löwen-Urgestein Carsten Maschmeyer (63) einige Neuheiten bereit. "Es wird eine ganz tolle Staffel", schwärmt er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Demnach gebe es "spannendere Konstellationen" und "mehr Konkurrenz", so Maschmeyer.

Harte Battles mit Janna Ensthaler

Das dürfte unter anderem an den zwei neuen Jung-Löwen liegen, die nun erstmals auf den Investor-Stühlen Platz nehmen. Mit Janna Ensthaler (38) habe die Sendung eine "tolle Gründerin" gewonnen. Sie habe schon zwei Start-ups gegründet und sei vor allem "digital und nachhaltig unterwegs". Der 63-Jährige verrät vorab: "Sie wird sich also öfter mit mir batteln, weil ich ja digitale Sachen wie Apps liebe. Das will sie mir dann schonmal wegschnappen und ich ihr. Aber manchmal kann es dann auch zu einem Co-Deal kommen."

Neu-Löwe Tillman Schulz (33) sei mit seiner Firma, die vor allem Handel mache und auch schon Produkte in die Regale von Rewe und Aldi gebracht habe, insbesondere für Ralf Dümmel (56) eine große Konkurrenz. "Das war auch von der RTL Group und Sony gewünscht, dass da mal Konkurrenz ist", so Maschmeyer. In den letzten Folgen habe man oft voraussehen können, welcher Löwe in welches Produkt investieren wird.

Wird Maschmeyer seinen Platz räumen?

Obwohl einige seiner "DHDL"-Kollegen, etwa Nico Rosberg (37) oder Georg Kofler (65), unlängst eine Pause von dem Format eingelegt haben, scheint Maschmeyer auch nach elf Staffeln noch nicht ans Aufhören zu denken. Zu groß seien die Vorteile und Möglichkeiten, die man als Investor, aber auch als Gründer durch die Show habe. "So lange wir tolle Gründerinnen und Gründer mit Mega-Innovationen haben, wo ich einfach sage, an die würde ich sonst nicht kommen, bleibe ich noch", erklärte er spot on news.

Neben Maschmeyer, Ensthaler, Schulz und Dümmel werden auch Judith Williams (51), Dagmar Wöhrl (68) und Nils Glagau (47) in der 13. Staffel um neue Deals kämpfen.