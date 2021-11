Sehen Sie im Video: "Dune" und "The King" – Wer ist Hollywood-Newcomer Timothée Chalamet?









Timothée Chalamet ist einer der gefragtesten Nachwuchs-Darsteller in Hollywood.





Spätestens seit der Neuverfilmung des Science-Fiction-Klassikers „Dune“ ist der Schauspieler in aller Munde.





Doch wer ist der Newcomer eigentlich?





Chalamet kommt als Sohn einer US-Amerikanerin und eines Franzosen im Dezember 1995 in New York zur Welt.





Seit seinem dreizehnten Lebensjahr steht er vor der Kamera. Zunächst in Gastrollen in TV-Produktionen wie „Law & Order“ oder der Spionageserie „Homeland“ – hier spielt er den Sohn des US-amerikanischen Vizepräsidenten.





In einer Nebenrolle in Christopher Nolans „Interstellar“ schnuppert Chalamet 2014 erstmals Blockbuster-Luft.





2017 bringt ihm die Rolle des Elio Perlman in der Literaturverfilmung „Call Me by Your Name“ eine Oscarnominierung ein.





2019 übernimmt Chalamet im Netflix-Historiendrama „The King“ die Hauptrolle. Der Film feiert im Rahmen der Filmfestspiele von Venedig Weltpremiere. Chalamet verkörpert im Film englischen König Heinrich V. – das Drama gipfelt in einer Blutigen Schlacht. Sein Gegenspieler wird von Robert Pattinson gespielt.





Auch im starbesetzten „Dune“ übernimmt er 2021 die Hautprolle des Paul Atreides. Der bildgewaltige Streifen von Star-Regisseur Denis Villeneuve ist eine Verfilmung des Science-Fiction-Klassikers "Der Wüstenplanet" von Frank Herbert. Der Filmstart wurde aufgrund der Coronavirus-Pandemie um 10 Monate verschoben. Für 2023 ist eine Fortsetzung des Blockbusters geplant.





2021 übernimmt Chalamet außerdem eine Rolle in Wes Andersons "The French Dispatch".





Auf Instagram zeigt der Schauspieler seinen mehr als 15 Millionen Followern Einblicke in Dreharbeiten und seine Arbeit. Auch den ein oder anderen privaten Schnappschuss teilt der 25-Jährige mit seinen Followern.

