Die Darsteller staunten nicht schlecht, als am Set plötzlich Prinz Charles und Herzogin Camilla auftauchten. Anlässlich des Platin-Jubiläums der Queen gaben sie ihr Debüt als Soap-Schauspieler in der Kultseifenoper "EastEnders".

Den großen Auftritt beherrschen die britischen Royals aus dem Effeff, jetzt zeigen sie das auch im TV. Denn Prinz Charles und Herzogin Camilla sind unter die Schauspieler gegangen. Anlässlich des Platin-Jubiläums von Queen Elizabeth II. legen die beiden einen Gastauftritt in der seit über 35 Jahren laufenden britischen Kultseifenoper "EastEnders" hin. Das berichtet die "Daily Mail".

Bilder, die Charles und Camilla mit dem Cast der BBC-Produktion zeigen, machten bereits Anfang April 2022 die Runde. Kurz zuvor wurde demnach die Jubiläumsfolge aufgezeichnet. Dass das royale Paar aber tatsächlich in der Folge mitspielt und nicht nur, wie zunächst angenommen, das Set und die Serien-Stars besucht hat, kommt erst jetzt ans Licht.

Zu Ehren der Queen

Auch einige Details über den Gastauftritt der Royals, der pünktlich zu den Feierlichkeiten am 2. Juni ausgestrahlt werden soll, will die Seite etwas erfahren haben. So schmeißt in der Jubiläumsfolge die Figur Mick Carter (Danny Dyer, 44) ein prunkvolles Straßenfest zu Ehren von Königin Elizabeth II. Carter hatte zuvor stolz verkündet, dass zwei ganz besondere Gäste zu seiner Party erscheinen werden. Dass es sich dabei aber um Thronfolger Prinz Charles und die Herzogin von Cornwall handelt, versetzt die Figuren von "EastEnders" selbstredend in eine Mischung aus Schock und Begeisterung.

Und auch die Schauspielerinnen und Schauspieler hinter den Rollen sind laut des Berichts voll des Lobes für das Paar. "Sie haben noch nie etwas dergleichen gemacht", so Darstellerin Kellie Bright. "Sie wussten nicht, was auf sie zukommt, das muss sicherlich sehr nervenaufreibend und komplett ungewohnt gewesen sein." Umso mehr schätze Bright, "dass sie sich darauf eingelassen haben".

Royal News Königin Margrethe feiert ihr Thronjubiläum in der Achterbahn

Königin Margrethe von Dänemark feiert ihr Thronjubiläum mit einer Achterbahnfahrt

Nicht nur in Großbritannien stehen in diesem Jahr Thronfeierlichkeiten an, sondern auch in Dänemark. Dort feierte Königin Margrethe am Wochenende ihr 50. Thronjubiläum – nach Queen Elizabeth II. ist sie die am zweitlängsten amtierende Monarchin Europas. Die 82-Jährige feierte ihr Jubiläum unter anderem im weltberühmten Freizeitpark Tivoli in Kopenhagen, wo sie von der jungen Tivoli-Garde empfangen wurde, die ein eigens komponiertes Stück für die Monarchin spielte. Doch damit nicht genug, anschließend ging es in eine der Achterbahnen des Parks. Gemeinsam mit Tivoli-Chefin Susanne Mørch Koch und anderen Gästen schoss die Monarchin mit viel Tempo durch die Kurven und hatte dabei sichtlich Spaß. Mehr

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum ist vom 2. bis 5. Juni geplant. Am 2. Juni findet die traditionelle Militärparade "Trooping the Colour" zum Geburtstag der Queen statt. Am 3. Juni folgt ein Dankesgottesdienst in der St. Paul's Kathedrale. Für den 4. Juni ist das Pferde-Derby in Epsom Downs geplant, abends wird es ein Konzert im Buckingham Palast geben. Am letzten Tag des Jubiläumswochenendes, dem 5. Juni, steht das große Jubiläumsessen auf dem Programm.