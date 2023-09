Madonna richtet bewegende Zeilen an ihren nun volljährigen Sohn.

Popstar Madonna hat den 18. Geburtstag von Sohn David Banda ausgelassen gefeiert. Das zeigen Aufnahmen der Party bei Instagram.

Madonnas (65) Sohn David Banda (18) ist volljährig. Das Adoptivkind, das die Sängerin mit Ex-Partner und Regisseur Guy Ritchie (55) teilt, ist am 24. September 18 Jahre alt geworden. Nachdem die Pop-Ikone bereits im letzten Jahr den 17. Geburtstag ihres Sohnes ausgelassen bei einem Konzert von Sänger Harry Styles (29) feierte, stand diesmal eine aufwendige private Feier auf dem Programm.

"Du leuchtest auf wie der hellste Stern!"

Ein Video des Events, bei dem auch David Bandas jüngere Geschwister Mercy James (16) sowie die Zwillinge Stella und Estere (11) anwesend waren, teilte die Sängerin auf Instagram. "Du wächst zu einem wirklich bemerkenswerten Menschen heran! Wir sind alle so stolz auf dich! Du leuchtest auf wie der hellste Stern!", schrieb die 65-Jährige in dem sozialen Netzwerk als Begleittext zu den Party-Aufnahmen.

Nur Madonnas älteste Kinder fehlen bei der Feier

Einzig Tochter Lourdes Leon (26), deren Vater Ex-Fitnesstrainer Carlos Leon (57) ist, und Sohn Rocco Ritchie (23), den Madonna ebenfalls mit ihrem Ex-Ehemann Guy Ritchie teilt, sind in dem Video der Geburtstagsfeier nicht auszumachen. Die Sängerin, die erst Ende Juni eine schwere Infektion verkraften musste, tanzt in dem Clip ausgelassen mit ihrem Sohn.

"Ich kann nicht glauben, dass fast 18 Jahre vergangen sind, seit wir dich in Mchinji im Waisenhaus Home of Hope getroffen haben", schreibt sie weiter auf Instagram. "Senzangakona", der Stammesname ihres Sohnes, würde "Sag die Wahrheit" bedeuten, und der Popstar könne sich "keinen besseren Namen für einen Künstler vorstellen".

Im August feierte Madonna ihren 65. Geburtstag

Madonna hatte erst vor rund anderthalb Monaten ihren eigenen 65. Geburtstag mit all ihren Kindern in Lissabon begangen - und auch von dieser Feier ein Video auf Instagram geteilt. "Es ist toll, am Leben zu sein", erklärte sie damals.

Ende Juni war die Sängerin in ein New Yorker Krankenhaus gebracht worden. Dort wurde sie auf der Intensivstation künstlich beatmet. Ihr Manager Guy Oseary (50) teilte via Instagram mit, dass Madonna "eine schwerwiegende bakterielle Infektion entwickelt" habe, "die zu einem mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation geführt hat".

Danach erholte sich die Sängerin im Kreise ihrer Familie. "Liebe von Familie und Freunden ist die beste Medizin", schrieb sie Ende Juli bei Instagram. Als es hart auf hart kam, seien ihre Kinder wirklich für sie da gewesen.