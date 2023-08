Eva Benetatou und ihr Sohn George befanden sich eigener Aussage nach an Bord des Flugzeugs, das in ein schweres Unwetter über Ibiza geriet.

Am vergangenen Sonntag (27. August) mussten die Passagiere eines Flugs von Hamburg nach Ibiza bange Minuten durchleben. Das Flugzeug geriet in ein schweres Unwetter über den Balearischen Inseln und erhielt keine Landeerlaubnis. Auch ein in Deutschland bekannter Name befand sich an Bord und durchlitt eigenen Aussagen nach doppelte Todesängste. Reality-TV-Sternchen Eva Benetatou (31) sorgte sich vor allem um ihren Sohn George (2), der mit ihr die Reise angetreten war.

"Gestern habe ich den Tod vor meinen Augen gesehen", berichtet Benetatou in einer Instagram-Story. "In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie einen so krassen Flug. [...] Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie heftig das war." Knapp eine Stunde lang sei der Flieger über Ibiza gekreist, weil er aufgrund des schlechten Wetters nicht landen konnte. Der Versuch der Piloten, dem Unwetter auszuweichen, sei völlig schiefgegangen: "Wir sind komplett durchgerüttelt, durchgeschüttelt worden. Einmal hoch an die Decke geknallt. Das Flugzeug flog einfach nur noch wirr durch die Gegend. [...] Ich dachte wirklich, das Leben ist jetzt vorbei."

Nachdem es mit einer Landung am ursprünglich vorgesehenen Flughafen nicht klappen wollte, sei schließlich der Entschluss gefallen, in Alicante zu landen. Rückwirkend bezeichnet sie das Erlebte als "Horror pur".

Sie war früher selbst Flugbegleiterin

Dass sie durchaus in der Lage ist, das Chaos an Bord des Flugzeugs einzuordnen, habe mit ihrer Vergangenheit zu tun: "Ihr wisst, ich bin vier Jahre lang durch die Welt geflogen, das war mein Job, ich war Flugbegleiterin", erinnert sie ihre Fans.

Dass sie überhaupt in dem Flugzeug saß, hing mit einer anderen Promi-Dame zusammen. Benetatou war eigener Aussage nach von Patentante Claudia Obert (61) "spontan nach Ibiza eingeladen" worden, "mit dem Kleinen zusammen". Daraus wurde dann letztendlich nichts, Benetatou und ihr Söhnchen traten stattdessen nach zahlreichen weiteren Verzögerungen die Heimreise nach Düsseldorf an.