Schauspieler Chris Noth wurde als Mr. Big in der Serie "Sex and the City" bekannt

Mr. Big aus "Sex and the City"

Mr. Big aus "Sex and the City" "Er akzeptierte kein Nein": Weitere Frau erhebt Vorwürfe gegen Chris Noth

Neue Anschuldigungen gegen Schauspieler Chris Noth: Eine Kanadierin behauptet, er habe sie in einem New Yorker Restaurant belästigt, als sie erst 18 Jahre alt war. Der 67-Jährige weist alle Vorwürfe zurück.

Nach den Vergewaltigungsvorwürfen gegen Schauspieler Chris Noth hat sich eine weitere Frau zu Wort gemeldet und neue Anschuldigungen erhoben. Das US-Portal "The Daily Beast" veröffentlichte die Schilderungen einer 30-jährigen Kanadierin, die unter dem Pseudonym "Ava" an die Öffentlichkeit trat.

Demnach habe sie Noth 2010 in einem italienischen Restaurant in New York kennengelernt, wo sie als Sängerin auftrat. Sie sei damals erst 18 Jahre alt gewesen und habe mit dem Job ihr Schauspielstudium finanziert. Während eines Gesprächs habe Noth zu ihr gesagt: "Ich liebe kanadische Frauen" und sie gegen ihren Willen auf seinen Schoß gedrückt und betatscht.

Chris Noth soll im Restaurant übergriffig geworden sein

Ein anderes Mal soll er sie unter einem Vorwand in ein Hinterzimmers des Restaurants gelockt haben. Dort schaltete Noth das Licht aus, begann sie zu küssen und drückte sie gegen einen Schreibtisch, so Avas Schilderungen. Noth versuchte demnach, mit seinen Fingern in sie einzudringen. Als er ihren Tampon ertastete, habe sie "so sehr gehofft, dass das das Ende sein würde". Doch der Schauspieler habe sie trotzdem weiter belästigt. Schließlich sei es ihr gelungen, Noth von sich wegzustoßen. "Er akzeptierte kein Nein aber er hörte zu, als ich sagte: 'Nicht hier'. Ich überzeugte ihn, dass ich ihn woanders treffen würde", sagte die 30-Jährige. Noth soll ihr nach dem Abend Textnachrichte geschickt haben, auf die sie jedoch nicht reagierte.

Zuvor hatte die US-Zeitschrift "The Hollywood Reporter" die Berichte von zwei Frauen veröffentlicht, die Chris Noth sexuelle Übergriffe vorwerfen. Der 67-Jährige nannte die Schilderungen "kategorisch falsch" und wies alle Anschuldigungen zurück. Auch die US-Schauspielerin Zoe Lister-Jones berichtete, dass Chris Noth sie bei Dreharbeiten für die Serie "Law and Order" belästigt haben soll. "Während einer Aufnahme kam er ganz nah an mich heran, roch an meinem Hals und flüsterte: 'Du riechst gut'", schrieb die 39-Jährige auf ihrer Instagram-Seite. Zudem soll Noth während der Dreharbeiten im Jahr 2005 betrunken gewesen sein.

Die nun veröffentlichten Vorwürfe von Ava nannte ein Sprecher Noths "schlechte Fiktion". "Chris weiß nicht, wer diese Person ist, und wie er gestern erklärte, hat er diese Grenze nie überschritten und würde es auch nie tun", heißt es in dem Statement.

Quellen: "The Hollywood Reporter", "Page Six"