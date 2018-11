Es steht nicht gut um den bekannten Auswanderer Jens Büchner: Seit Tagen liegt er auf seiner Heimatinsel Mallorca im Krankenhaus. Wie schlimm es dem 49-Jährigen wirklich geht und woran er leidet, das war bislang nicht bekannt. Seine Ehefrau Daniela hatte am Dienstag darüber unterrichtet, dass sein Zustand kritisch sei.

Nun hat sich Büchners Ex Jennifer Matthias zu Wort gemeldet. Mit ihr wanderte er 2010 nach Mallorca aus, 2011 waren die beiden erstmalig in der Vox-Doku "Goodbye Deutschland" zu sehen. Auf Facebook gab die 31-Jährige eine beängstigende Beschreibung von Jens Büchners Gesundheitszustand ab. Sie hat den Vater ihres Sohnes zwei Mal im Krankenhaus in Palma besucht und gibt eine schockierende Diagnose ab: "Jens liegt im Sterben", schreibt sie.

Jens Büchner hat sich übernommen

Wie sie auf diese Prognose kommt und ob ihr das ein Arzt bestätigt hat, sagt sie nicht. Allerdings kennt sie den Wahl-Mallorquiner schon lange und weiß um seine Vorgeschichte: "Vor fünf Jahren hatte Jens Schatten auf der Lunge", schreibt Jennifer. Als Ursache nennt sie Stress. "Er musste alles machen, alles mitnehmen." Sie habe damals versucht, ihren Freund zu bremsen, denn er sei gesundheitlich anfällig. Zwar habe Büchner nicht auf sie hören wollen, letztlich habe er sich aber wieder gefangen.

!ES IST GENUG! Ich kann es nicht mehr ertragen, dass man einen Menschen, egal wie er ist, so medial ausschlachtet und... Gepostet von Jennifer Matthias am Donnerstag, 15. November 2018

Dieses Mal sei jedoch alles anders. "Seit gut zwei Jahren ist er nur am Rennen, Auftritte, Stress, Hin- und Hergefliege, Cafe, Großfamilie etc." Es habe in der Zeit niemand auf seine Gesundheit geachtet, er selbst schon gar nicht. "Er wurde nicht gebremst! Was heißt das? Sein Körper zieht die Notbremse und zwingt ihn zum Stillstand!"

"Mein Sohn wird seinen Papa verlieren"

Ihre Worte sind dramatisch und schnüren einem beim Lesen die Kehle zu: "Das ist für uns alle hier kein Film! Mein Sohn wird seinen Papa verlieren und vier weitere Kinder auch! Es ist gerade die absolute Hölle was hier passiert!"

Mit ihrem Posting bittet sie ihre Fans darum, mit Jens Büchner respektvoll umzugehen. "Gönnt ihm jetzt die Ruhe! Denkt an eure Familien, was ihr habt und schätzt."