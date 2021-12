Chris Noth und seine Frau Tara Wilson Anfang Dezember bei der Premiere der Serie "And Just Like That" in New York

Seit 20 Jahren ist Schauspieler Chris Noth mit seiner Frau Tara Wilson liiert. In dieser Zeit hat er mutmaßlich mehrere andere Frauen sexuell belästigt. Die 39-Jährige soll über die Anschuldigungen bestürzt sein.

Mehrere Frauen werfen US-Schauspieler Chris Noth sexuelle Übergriffe vor und stellen die Ehe des 67-Jährigen damit auf eine harte Probe. Noths Frau Tara Wilson sei absolut ahnungslos gewesen und von den Anschuldigungen zutiefst erschüttert, berichtet die britische Zeitung "The Sun" und zitiert eine Quelle aus dem Umfeld des Paares. "Sie ist in Los Angeles und sehr aufgebracht. Es geht ihr nicht gut. Sie wollten Weihnachten zusammen verbringen, aber das steht jetzt in den Sternen."

Noth und die in Kanada geborene Wilson hatten sich 2001 im New Yorker Club "The Cutting Room" kennengelernt. Der Schauspieler ist Mitinhaber der Bar, Wilson arbeitete dort als Kellnerin. Sie war damals erst 19 Jahre alt, er Ende 40. 2008 wurde ihr erster Sohn geboren, vier Jahre später heiratete das Paar auf Hawaii. Anfang 2020 wurden Noth und Wilson Eltern eines zweiten Sohnes.

Freunde verteidigen Chris Noth – seine Frau ist entsetzt

Während seine Frau über eine Auszeit nachdenkt, halten enge Freunde von Chris Noth weiterhin zu ihm. "Der Chris, den ich getroffen habe, ist nicht der Chris, der von diesen Frauen beschrieben wird. Er flirtet gern, aber er ist kein Widerling. Er ist kein Weinstein. Ich glaube ihm und ich glaube, dass es nicht so gelaufen ist, wie es angeblich dargestellt wird", zitiert die "Sun" einen anonymen Freund.

Die US-Zeitschrift "The Hollywood Reporter" hatte vor wenigen Tagen Berichte von zwei Frauen veröffentlicht, die Chris Noth sexuelle Übergriffe vorwerfen. Die beiden Vorfälle sollen sich 2004 in Los Angeles und 2015 in New York ereignet haben. Zudem berichtete die US-Schauspielerin Zoe Lister-Jones auf ihrem Instagram-Account von Noths unangemessenen Verhalten während der Dreharbeiten für die Serie "Law and Order" im Jahr 2005. Eine weitere Frau sprach mit dem US-Portal "The Daily Beast" über Belästigungen durch Noth, die angeblich 2010 stattgefunden haben. Während all dieser mutmaßlichen Vorfälle war Chris Noth schon mit seiner Frau Tara Wilson liiert.

Der Schauspieler selbst hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. "Nein heißt immer nein – das ist eine Grenze, die ich nicht überschritten habe. Die Begegnungen waren einvernehmlich. Es ist schwierig, den Zeitpunkt des Erscheinens dieser Geschichten nicht zu hinterfragen. Ich weiß nicht genau, warum sie jetzt auftauchen, aber eines weiß ich: Ich habe diese Frauen nicht angegriffen", sagte Noth dem "Hollywood Reporter".

