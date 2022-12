von Christian Hensen Sänger Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa sollen kurz vor Weihnachten in der Krise stecken – so die Gerüchte. Beide meldeten sich nun auf Instagram und erklärten sich.

Kurz vor Weihnachten soll es im Hause Lombardi-Rypa ordentlich gekracht haben. So sehr, dass die On-Off-Beziehung der beiden schon wieder vor dem Aus stehen soll – das behaupten zahlreiche Gerüchte, die in den vergangenen Tagen die Runde machten. Als Beweis führt man die geringe Aktivität der beiden auf Instagram an, noch schlimmer sei aber eine Änderung der Profile.

Rypa und Lombardi machen sich über Gerüchte lustig

Dort, so stellten es aufmerksame Beobachter fest, fehle bei Laura "das P mit dem roten Herz". Das sei bisher "eine Konstante" gewesen und müsse darauf hindeuten, dass es bei den beiden erneut "kriselt". Instagram-Profile lügen nicht, die traurige Nachricht der Trennung stehe vermutlich unmittelbar bevor – heißt es.

Nicht ganz, wie Pietro und seine Laura nun – ebenfalls bei Instagram – klarstellen. In einer Story, die seine Verlobte Laura Maria Rypa teilte, sieht man Lombardi mit einer roten Wollmütze. Er sagt: "Ich habe gehört, wir haben Ehekrise." Sein Ton wird dramatischer. "Es ist vorbei." Er legt eine Schippe drauf. "Es ist aus!" Kurz darauf die Bemerkung: "Das postest du eh nicht." Rypa, hinter der Kamera, entgegnet: "Natürlich poste ich das."

Lombardi wechselt die Mützen – in der Öffentlichkeit trägt er schließlich Trucker-Caps, keine Wollmützen. Sein Blick wird ernster: "Wir sind zusammen." Ende der Story.

"Hört den Podcast"

Fast gleichzeitig veröffentlicht Lombardi auch auf seinem Profil zahlreiche neue Stories. Es geht vor allem um seine neue Tour. Dann bezieht er sich auch hier auf die Gerüchte: "Wir hoffen, es geht euch gut. Die Fake-News – wir sind nicht getrennt, wir hatten auch keine Krise." Wie bei Laura Maria Rypa folgt Werbung für den Podcast der beiden – und es besteht die Chance, Fragen zu stellen.

Fans können also offenbar beruhigt sein. Die nächste große News dieser Beziehung wird wohl nicht die Trennung, sondern die Geburt des gemeinsamen Kindes – lange kann es nicht mehr dauern. Das "P" in Rypas Profil fehlt allerdings immer noch.