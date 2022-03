Sehen Sie im Video: "Es ist Ihr Krieg, Herr Putin" – Schauspielerin Janina Elkin über den Krieg in ihrer Heimat.













Und hier noch der Text: Привіт всім, Pryvit vsim,

всем привет, vsem privet,

hallo zusammen, das war ukrainisch, russisch und deutsch,

mein Name ist Janina Elkin.

Ich bin in Kiew, in der heutigen Hauptstadt der Ukraine geboren.

In den letzten Tagen habe ich mich, genau wie so viele von Ihnen zutiefst bewegt und fassungslos gefühlt.

Als ich 4 Jahre alt war ist meine Familie für eine Zeit nach Moskau gezogen, um den Folgen der Tschernobyl-Katastrophe zu entkommen.

Ich kenne beide Länder, die Ukraine und Russland. In beiden habe ich Freunde, Verwandte und Kollegen, und ich weiß: KEINER von ihnen will diesen Krieg!

Es ist ihr Krieg, Herr Putin.

Für mich macht es keinen Unterschied, ukrainisch oder russisch zu sein.

Wir sind alle gleich: Europäer, Erdenbürger, aber vor allem doch Menschen, die in Frieden leben wollen.

Ich habe das große Glück mit meinen Kindern in Berlin zu leben, aber meine Freundin aus Kiew schreibt mir, dass sie und ihr Sohn wissen, dass sie bald bombardiert werden und sie hoffen, dass Wohngebiete verschont bleiben.

In diesen Tagen sehen wir das Brandenburger Tor in blau-gelb erleuchtet.

Das ist schön!

Aber wir müssen mehr tun!

Deshalb ist mein Appell: Steht auf, gegen den Krieg!

Wir müssen jetzt nicht nur entschlossen reden, sondern auch entschlossen handeln, um einem Machtgierigen russischen Präsidenten die Stirn zu bieten, um hier in Europa in Frieden miteinander leben zu können.

Es gibt nur EINE Antwort auf diesen Krieg, und diese lautet FRIEDEN!

Ich danke Ihnen fürs Zuhören!

Бувай buvay,

Пока poka,

Auf Wiedersehen!

Mehr