Jedes Jahr ermittelt das US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" die Topverdiener der Unterhaltungsbranche. Als Grundlage für die Berechnungen nutzt das Magazin sowohl Daten verschiedener Plattformen wie IMDBPro oder Variety Insight als auch Interviews mit Agenten und Branchenkennern. Bei den Zahlen der "Forbes"-Liste handelt es sich um die Einnahmen vor Steuern, abzüglich Betriebskosten und Honorare von Managern und Anwälten. An der Spitze stand demnach im Jahr 2022 Sänger Phil Collins mit seiner Band Genesis. Die Musiker verdienten 230 Millionen Dollar, unter anderem durch den Verkauf ihrer Songrechte an die Concord Music Group.

Mit Sängerin Taylor Swift hat es auch wieder eine Frau in die Top Ten geschafft. Die 33-Jährige veröffentlichte im vergangenen Jahr mit "Midnights" ihr zehntes Studioalbum und kündigte eine neue Tour an. Das meiste Geld verdiente Swift jedoch mit ihren alten Songs, die ihre Fans weiterhin fleißig streamen und downloaden. So brachte sie es auf 92 Millionen Dollar.

Im Jahr zuvor war keine Frau in den Top Ten der Liste. Damals landete Schauspielerin Reese Witherspoon als bestverdienende Frau auf Platz zwölf.

Quelle: "Forbes"