Anfang November wird "Friends"-Star Matthew Perry sein Buch "Friends, Lovers And The Big Terrible Thing" veröffentlichen. Darin wird er auch über die Beziehung zu Hollywood-Größe Julia Roberts erzählen. Die " Daily Mail " berichtet über die entsprechenden Passagen. Darin erzählt Perry, dass er 1995 für kurze Zeit mit Roberts in einer Beziehung war. Im Vorfeld der Romanze der beiden Schauspieler spielte offenbar ein Faxgerät eine große Rolle. Perry schreibt, dass die beiden sich täglich gefaxt hätten und er "drei oder vier Mal am Tag" dabei zugesehen hätte, wie eine neue Nachricht von Roberts sich langsam durch den Drucker schob. Sogar Partys habe er früher verlassen, um schnellstmöglich zum Faxgerät zurückzukehren. Doch die Beziehung zerbrach an Selbstzweifeln, wie Perry schreibt: "Mit Julia Roberts auszugehen, war zu viel für mich. Ich war mir ständig sicher, dass sie mit mir Schluss machen würde. Warum sollte sie nicht? Ich war nicht genug; ich konnte nie genug sein; ich war kaputt, verbogen, nicht liebenswert." Nach wenigen Wochen war er es schließlich, der Schluss machte.