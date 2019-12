Ihren Song kennen Serienfans auf der ganzen Welt: Allee Willis schrieb die Titelmelodie zur US-Sitcom "Friends". "I'll be there for you" ist eines der erfolgreichsten Lieder der Band "The Rembrandts" und gilt als ikonischer Seriensong. 1995, als "Friends" zum ersten Mal im US-Fernsehen lief, war das Lied sogar für einen Emmy Award nominiert. Jetzt ist die Autorin in Los Angeles verstorben.

Wie die britische Zeitung "Daily Mail" berichtet, starb Allee Willis an Heiligabend im Alter von 72 Jahren in Los Angeles. Die Todesursache soll eine Herzattacke gewesen sein. "Ruhe im Boogie Wunderland", schrieb Willis' langjährige Partnerin Prudence Fenton auf Instagram und bestätigte die Todesnachricht. Fenton spielte damit auf einen weiteren Hit Willis' an: "Boogie Wonderland" von Earth, Wind & Fire, an dessen Komposition die verstorbene Musikerin maßgeblich beteiligt war.

Allee Willis schrieb auch für die Pet Shop Boys

Willis war ein Ausnahmetalent. Die Musikerin, die mit ihren bunten Outfits auffiel, gewann zwei Grammy Awards. Mit dem Soundtrack zu "Beverly Hills Cop" startete 1986 ihre Karriere. Sie erhielt dafür ihren ersten Grammy. Willis schrieb nicht nur Filmmusik, sondern Hits für Earth, Wind & Fire, die Pointer Sisters ("Neutron Dance") oder die Pet Shop Boys "("What have I done to deserve this"). Für ihre Beteiligung am Musical "The Color Purple" (nach dem Bestseller von Alice Walker) erhielt Willis 2016 ihren zweiten Grammy. 2018 wurde die Produzentin und Songwriterin in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen - eine besondere Ehre.

Fans in Trauer

Fans weltweit reagierten bestürzt auf die Todesnachricht. "Wir sind außerordentlich schockiert und am Boden zerstört, diese Nachricht teilen zu müssen", heißt es auf Willis' Instagram-Account. Zahlreiche Nutzer kondolierten in den Kommentaren. Eine Kollegin schrieb: "Wir werden dich unglaublich vermissen. Du warst eine wahrhaftige Künstlerin und Songwriterin bis zum Schluss. Es war eine Ehre, mit dir zu arbeiten."