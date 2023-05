"Fuck you Putin": Ukrainisches Model setzt politisches Zeichen in Cannes

Die Filmfestspiele in Cannes werden weltweit verfolgt. Ein guter Ort für ein politisches Statement also. Das haben sich auch zwei Models aus der Ukraine und dem Iran gedacht.

Das ukrainische Model Alina Baikowa hat bei den Filmfestspielen in Cannes ein Zeichen gegen den Krieg in ihrer Heimat gesetzt. Zur Premiere des Dramas "The Old Oak" von Ken Loach kam sie in einem T-Shirt in den Landesfarben der Ukraine mit der Aufschrift: "Fuck you Putin". Am Samstag schrieb sie dazu auf Instagram, sie sei bei der Premiere tags zuvor vom Sicherheitspersonal gebeten worden, den Teppich zu verlassen, weil das Festival nicht politisch werden wolle. Sie habe ihre Jacke schließen müssen, um bleiben zu dürfen.

"Akzeptiert die Tatsache, dass wir ein freies und demokratisches Land sind und nicht unter ihrer Kontrolle stehen wollen! Wir werden nicht aufhören, bis sie uns in Frieden lassen!", schrieb sie mit Blick auf die Russen und ihren Angriffskrieg. Der Film "The Old Oak" lief im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes. Im Fokus steht eine Kneipe, die nach der Ankunft syrischer Flüchtlinge ohne Vorankündigung im Dorf von der Schließung bedroht ist.

Iranisches Model protestiert gegen die Todesstrafe

Aber Baikowa war nicht die Einzige, die ihren Auftritt bei den Filmfestspielen für ein politisches Zeichen nutzte. Auch das iranische Model Mahlagha Jaberi wählte in diesem Jahr ein Outfit mit Botschaft und sorgte damit für Aufsehen. Sie kam am Freitagabend in einem schwarzen Kleid mit einem Kragen, der aussieht, wie eine Schlinge um den Hals. Ein klares Statement gegen die Todesstrafe, die von dem Mullah-Regime in der islamischen Republik aktuell sehr häufig zur Einschüchterung der Bevölkerung verhängt wird.