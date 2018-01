Sie stammen aus einem edlen Geschlecht, ihr Vater ist Ned Stark, der König des Nordens. Doch im Verlauf der Kriege um den Eisernen Thron mussten Arya und Sansa Stark mitansehen, wie fast ihre gesamte Familie ausgerottet wird. In der siebten und vorletzten Staffel sind sie die letzten verbliebenen weiblichen Mitglieder dieser so stolzen Familie und beschließen, zusammenzuhalten.

Etwas, das die Schauspielerinnen Maisie Williams und Sophie Turner im echten Leben schon seit Langem tun: Die beiden sind gute Freundinnen. Ihr Kontakt ist tatsächlich so eng, dass Williams auf der geplanten Hochzeit von Turner Brautjungfer sein wird. Das verriet die 20-Jährige im Gespräch mit der britischen Programmzeitschrift "Radio Times". Auf die Frage, ob sie darauf hoffe, Brautjungfer auf der Hochzeit ihrer Freundin zu sein, antwortete sie: "Oh, ich hab die Rolle. Es ist sehr aufregend."

Geheiratet wird erst nach dem Ende von "Game of Thrones"

Sophie Turner ist seit 2016 mit dem amerikanischen Sänger und Schauspieler Joe Jonas ("Hannah Montana", "Camp Rock") liiert. Im vergangenen Oktober gab das Paar via Instagram die Verlobung bekannt. "I said yes" - "Ich habe Ja gesagt", kommentierte Turner das Foto, auf dem zwei Hände mit einem auffälligen Ring zu sehen sind.

Mit der Hochzeit haben es die beiden aber offenbar nicht zu eilig: Erst einmal werde Turner die finale Staffel von " Game of Thrones" abdrehen, verriet ihre Trauzeugin in spe: "Aber ich glaube, sie träumt schon ein wenig von dem Ereignis", so Maisie Williams.





"Game of Thrones" ist eine der erfolgreichsten Serien der vergangenen zehn Jahre. Die Fantasy-Geschichte basiert auf den Büchern der Romanreihe "Das Lied von Eis und Feuer" von George R. R. Martin und ist in einer Welt angesiedelt, die dem Europa zu Zeiten des Mittelalters ähnelt. Für Maisie Williams und Sophie Turner war die Serie der Durchbruch, inzwischen sind sie weltweit bekannte Schauspielerinnen.