von Julia Mäurer Solche Horrorszenarien kennt sie sonst nur vom Set: Das Haus der "Grey's Anatomy"-Darstellerin Caterina Scorsone ist abgebrannt. Die 41-Jährige konnte sich und ihre drei Töchter retten.

In der Erfolgsserie "Grey's Anatomy" spielt Caterina Scorsone die Neurochirurgin Dr. Amelia Shepherd, die regelmäßig berufliche und private Hürden meistern muss. Jetzt wurde die 41-Jährige im realen Leben mit einer immensen Herausforderung konfrontiert: Das Haus der Kanadierin ist komplett abgebrannt. Auf Instagram veröffentlichte Scorsone ein Foto, auf dem die Ruine ihres Wohnzimmers zu sehen ist.

Ihre Tiere konnte Caterina Scorsone nicht retten

Wie sie schreibt, hat sich der Brand bereits vor einigen Monaten ereignet. Sie sei gerade dabei gewesen, ihre Kinder im Bad bettfertig zu machen, als sie bemerkte, dass "Rauch durch die Fugen um die Badewanne herum aufzusteigen" begann. "Als ich den Flur hinunterblickte, hatte sich bereits dichter schwarzer Rauch gebildet, der das ganze Haus erfüllte." Scorsone reagierte geistesgegenwärtig: Sie schnappte sich ihre drei Töchter und rannte aus dem Haus.

"Mit Bränden ist das so eine Sache: Sie passieren schnell", schreibt sie. Ihnen seien nicht viel mehr als zwei Minuten geblieben, um vor dem Feuer zu fliehen, das sich rasend schnell ausbreitete. "Wir entkamen mit weniger als unseren Schuhen an den Füßen. Aber wir sind rausgekommen. Und dafür bin ich ewig dankbar." Nicht retten konnte sie ihre vier Haustiere, drei Katzen und einen Hund, von denen sie ebenfalls Fotos in ihrem Instagram-Posting zeigt. "Dieser Verlust beschäftigt uns noch immer, aber wir sind froh, dass wir sie überhaupt lieben durften."

Zudem dankt Scorsone allen Menschen, die ihr und ihren Kindern in der ersten Not geholfen haben: den Feuerwehrleuten und Polizeibeamten, ihren Nachbarn, anderen Eltern aus der Schule ihrer Kinder, ihren Schwestern sowie ihren Kollegen vom "Grey's Anatomy"-Set. "Das Einzige, was zählt, ist die Gemeinschaft. Ohne sie wären wir nicht hier und wir sind so dankbar", schreibt die Schauspielerin.

Caterina Scorsone hatte sich 2020 nach elf Jahren Ehe von ihrem Mann Rob Giles getrennt. Er ist der Vater ihrer Töchter Lucky, Pippa und Eliza. Die sechsjährige Pippa wurde mit Trisomie 21 geboren. "Mein Verständnis von meiner Mutterrolle hat sich komplett verwandelt, es hat sich geöffnet", sagte die Schauspielerin 2019 in einem Interview.