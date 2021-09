Sehen Sie im Video: "Großstadtrevier"-Star Wilfried Dziallas stirbt im Alter von 77 Jahren









Diese Nachricht erschüttert die Schauspiel-Welt: Wilfried Dziallas ist tot. Der ehemalige Darsteller der ARD-Serie „Großstadtrevier“ verstarb am vergangenen Samstag. Das bestätigte seine Agentin gegenüber der Bild. Dziallas wurde 77 Jahre alt. Doch die Umstände seines Todes schockieren: Denn laut „Bild“, sei wohl eine Corona-Infektion Schuld an Dziallas Tod und das obwohl der Schauspieler doppelt geimpft war. Seine Agentin: „Ich bin so erschüttert. Er war doppelt geimpft. Sein Tod macht mich unglaublich betroffen“. Von 2004 bis 2007 spielte der gebürtige Hamburger den Revierleiter Bernd Voss in der ARD-Vorbabendserie. Doch auch abseits des TV war Dziallas ein gefeierter Schauspiel-Star. Über 25 Jahre lang stand er am Hamburger Ohnsorg-Theater auf der Bühne, spielte unzählige Rollen. Ohnsorg-Intendant Michael Lang nahm in einer Mitteilung des Theaters Abschied: „Wilfried Dziallas war ein Glücksfall für die Hamburger Traditionsbühne, und zwar auf der Bühne wie hinter den Kulissen.“ so Lang. Weiter: „Wir verlieren einen wunderbaren Künstler, großartigen Kollegen und einen aufrechten, ehrlichen Freund, mit dem wir gerne ‚noch viele Pferde gestohlen‘ hätten. Wir sind in Gedanken bei seiner Familie.“

Mehr