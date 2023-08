Mitchel Musso wurde mit seiner Rolle in "Hannah Montana" bekannt, danach folgte der Absturz. Schlagzeilen macht der Schauspieler inzwischen vor allem durch seine Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Neben Miley Cyrus wurde Mitchel Musso als Oliver Oken in der Disney-Serie "Hannah Montana" zum Kinderstar. Doch seit dem Ende des TV-Hits sorgt Musso weniger mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten für Aufsehen als mit unflätigem Verhalten. Vor allem sein Hang zum übermäßigen Alkoholkonsum bringt den 32-Jährigen immer wieder in die Bredouille. Mehrmals wurde der Schauspieler deswegen bereits in Handschellen abgeführt. Dass er am Wochenende eine Nacht im Kittchen verbringen musste, hatte er diesmal auch einer Tüte Chips zu verdanken.

Wie mehrere US-Medien berichten, soll sich Musso am frühen Samstagabend in einem Hotel im texanischen Rockwall so daneben benommen haben, dass die Polizei gerufen werden musste. Berichtet wird, dass Musso in das Hotel spaziert sei, sich eine Tüte Chips geschnappt habe und begonnen habe, diese zu essen. Selbstverständlich ohne zu bezahlen – stattdessen habe Musso das Personal beleidigt und sei abgedampft. Daraufhin wurde der Schauspieler, der "Anzeichen von Trunkenheit" gezeigt habe, von der Polizei vor dem Hotel aufgegriffen und festgenommen.

"Mehrere ausstehende Haftbefehle"

Nach einer Nacht im Gefängnis wurde der ehemalige Disney-Schauspieler am Sonntag laut Berichten wieder entlassen, nachdem er eine Kaution hinterlegt habe. Gegessen ist die Sache für den 32-Jährigen damit aber nicht. Denn Musso muss sich jetzt nicht nur wegen Diebstahls einer Chipstüte verantworten, sondern auch wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Zudem hätten sich "mehrere ausstehende Haftbefehle" angehäuft gehabt, wie die Polizei im Zuge dessen festgestellt habe. Wie "TMZ" wissen will, handelt es sich dabei unter anderem um eine abgelaufene Fahrzeugzulassung, Nichtvorzeigen des Führerscheins und Verstoß gegen eine Vorladung.

Nach dem Ende von "Hannah Montana" spielte Musso in weiteren Rollen wie "Pair of Kings" und "Phineas and Ferb".

Quelle: The Dallas Morning News, New York Post, TMZ, Fox News