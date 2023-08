Mitchel Musso soll betrunken Chips geklaut haben. Die Polizei nahm ihn mit. Jetzt bestreitet der "Hannah Montana"-Star die Vorwürfe.

Mitchel Musso (32) bricht sein Schweigen. Der Schauspieler und Musiker ist am Wochenende in Rockwall, Texas, wegen Diebstahls und Trunkenheit festgenommen worden. Der "Hannah Montana"-Star sieht die Sache etwas anders...

Der 32-Jährige bestreitet beide Vorwürfe. Er sei "absolut nicht betrunken" gewesen, habe gar keinen Alkohol getrunken, "und es gab zu 100 Prozent keinen Diebstahl", erklärt Mitchel Musso "Entertainment Weekly". "Es ist bedauerlich, es ist ein Missverständnis."

Darum hat die Polizei Mitchel Musso mitgenommen

Musso wurde am Samstagabend nach Angaben des Gefängnisses von Rockwall County wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit und Diebstahls eines Gegenstands unter 100 US-Dollar in Gewahrsam genommen. Polizisten waren zuvor zu einem Hotel gerufen worden. Dort soll eine Person, die "betrunken" schien, das Gebäude betreten, eine Tüte Chips ausgesucht und ohne zu zahlen begonnen haben, diese zu essen, heißt es US-Medienberichten zufolge in einer Mitteilung der Polizei.

Musso dagegen bestreitet, jemals die Chipstüte geöffnet zu haben. Der Schauspieler behauptet, dass ein Hotelangestellter, der "äußerst verärgert" wirkte, sich weigerte, ihn zu bedienen, weil er nur Badeshorts trug. "Ich wusste nicht, dass es heutzutage illegal ist, keine Shirts zu tragen", sagte Musso "Entertainment Weekly" zufolge.

Weiter erklärte er, dass er gerade von einem Boot am Hafen gekommen sei, um den Snackvorrat aufzufüllen. Der Hotelmitarbeiter habe ihm die Chips aber wieder aus der Hand genommen. Anschließend sei der TV-Star angewiesen worden, "zu verschwinden". Der Hotelangestellte habe zudem gedroht, die Polizei zu rufen. "Und ich sagte: Mach' es", so Musso.

Waren unbezahlte Strafzettel das Problem?

Als später immer mehr Polizisten in dem Hotel eingetroffen seien, habe er Angst bekommen, erklärt der Schauspieler zudem. Die Polizei hatte später festgestellt, dass Musso Strafzettel nicht bezahlt hatte. Er verbrachte eine Nacht im Gefängnis. Am Sonntagnachmittag wurde er gegen eine Kaution von 1.000 Dollar wieder freigelassen.

Musso sagte nun, die beiden unbezahlten Strafzettel aus dem Jahr 2019 seien "letztendlich der Grund dafür gewesen, dass sie mich verhaftet haben". Aber auch dafür hat er eine Erklärung: Die Strafzettel waren wohl an eine alte Adresse geschickt worden. Er habe alles bezahlt und die Angelegenheit geklärt, fügte er laut "Entertainment Weekly" hinzu.

"Die Wahrheit wird ans Licht kommen", so Musso. "Ich habe noch nie in meinem Leben etwas gestohlen und auch keine Chips geklaut, noch war ich betrunken oder habe getrunken und ich habe mich nicht unangemessen gegenüber irgendjemandem in diesem Hotel verhalten."

Musso spielte neben Miley Cyrus (30), Emily Osment (31) und Jason Earles (46) von 2006 bis 2011 eine der Hauptrollen in "Hannah Montana". Im Moment soll er erneut an einem Film arbeiten und ein neues Musikalbum aufnehmen.