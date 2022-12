"Ich wurde an die Wölfe verfüttert": Neuer "Harry & Meghan"-Trailer fährt schwere Geschütze auf

von Carsten Heidböhmer Netflix hat den Trailer zum zweiten Teil der Doku "Harry & Meghan" veröffentlicht, der ab Donnerstag zu sehen ist. War der Palast schon von den ersten drei Folgen wenig begeistert, dürfte der Inhalt der neuen Folgen einer Kriegserklärung gleichkommen.

Mit großer Spannung war die Dokumentation "Harry & Meghan" erwartet worden. Doch die ersten drei Folgen sorgten bei vielen Zuschauern für Enttäuschung. Die Liebesgeschichte zwischen den beiden Protagonisten nahm viel Raum ein, wenig Neues erfuhr man dagegen über die Probleme, die der Prinz und seine Gemahlin am Palast hatten.

Das dürfte bei den neuen Folgen anders werden: Netflix hat einen Trailer zum zweiten Teil der Doku-Reihe veröffentlicht, der ab Donnerstag auf der Streamingplattform abrufbar ist. Der 70 Sekunden lange Clip lässt erahnen, dass die beiden Ex-Royals in den restlichen Episoden eine Schippe draufgelegt haben und in volle Konfrontation mit dem Königshaus gehen.

Inhaltlich geht es in den neuen Folgen um die Gründe, die zum Weggang aus Großbritannien geführt haben. In dem Trailer ist Harry im Flieger zu sehen. "Wir sind auf dem Freiheits-Flug", sagt er mit breitem Grinsen. Als sei er einer langen Haftstrafe entkommen. Im Interview spricht er von "institutionellem Gaslighting", also einer Form der psychischen Gewalt, die ihm und seiner Frau angetan worden sei.

Harry und Meghan fühlen sich als Opfer

Meghan findet dafür drastischere Worte: Sie sei nicht den Wölfen vorgeworfen worden, sie sei förmlich verfüttert worden, klagt die Schauspielerin. In dem kurzen Filmchen erhebt ein Gesprächspartner einen schwerwiegenden Vorwurf: "Sie haben aktiv Leute angestellt, die Falschinformationen verbreiten." Wer mit "sie" gemeint ist, und wer das Opfer dieser Kampagne geworden ist, wird zwar im Video nicht direkt klar.

Doch der Schnitt suggeriert: Das Opfer waren Harry und Meghan. Und als Urheber kommt nur der Palast infrage. Denn als nächstes sagt Harry: "Sie waren glücklich zu lügen, um meinen Bruder zu beschützen." Niemals hätten "sie" dagegen die Wahrheit gesagt, um die Sussexes zu beschützen.

Sorgten die ersten, insgesamt doch recht harmlosen Folgen schon für große Nervosität im Königshaus, so dürften die neuen Folgen - sollten sie das halten, was der Trailer verspricht -, das Tischtuch zwischen Prinz Harry und seiner Familie endgültig zerschneiden. Der kommende Donnerstag könnte zur ersten Krise der noch jungen Regentschaft von König Charles III. führen.