In einer Netflix-Doku und einer Autobiografie erzählt Pamela Anderson offen über ihr Leben. Von Britney Spears gab es dafür jetzt Lob.

Pamela Anderson (55) steht mit ihrer Netflix-Doku und ihrer Autobiografie derzeit verstärkt im Fokus. Die ehemalige "Baywatch"-Darstellerin hat nun von einem Popstar ein großes Lob bekommen. "Ich bin so ein Fan von Pamela Anderson", erklärte Britney Spears (41) laut "Variety" am Donnerstag in einem inzwischen gelöschten Instagram-Post. "Sie war einst die einzige Sex-Ikone in Amerika und sie ist es immer noch!"

Pamela habe sie gelehrt, "dass die Menschen dich genau dort unterstützen sollten, wo du dich in dem Moment deines Lebens befindest. Es sei denn, Grausamkeit regiert die Welt", schrieb Spears weiter. Die Sängerin verteilte zudem lobende Worte an Andersons Kinder, die sich für ihre Mutter eingesetzt hätten. "Ich respektiere wirklich die Tatsache, dass ihre Kinder für sie eingetreten sind, als die Leute versucht haben, ihre Geschichte aus der Vergangenheit zu verkaufen", erklärte die 41-Jährige. Wie "Variety" berichtet, hat Andersons Sohn Brandon Thomas Lee (26) ihre Netflix-Doku produziert und soll dabei geholfen haben, die Deals für den Film und ihre Memoiren abzuschließen. Mit Tommy Lee (60) hat Anderson zudem noch Sohn Dylan Lee (25).

Spears ging dann noch auf ihre eigenen Erfahrungen mit Dokumentationen über ihr Leben ein, an denen sie anders als Anderson nicht persönlich beteiligt war. "Vier Dokumentarfilme wurden letztes Jahr über mich veröffentlicht, mit Leuten, die ich verehre, die über meine Vergangenheit sprachen. Leider war die Art und Weise, wie meine Vergangenheit in diesen Dokumentarfilmen dargestellt wurde, äußerst peinlich!", betonte Spears.

Andersons Sohn Brandon reagierte bereits auf den Instagram-Beitrag der Sängerin und kommentierte ihn mit: "Danke dafür. Sie und meine Mutter haben beide etwas Besseres verdient."

"Pamela: Eine Liebesgeschichte" und "Love, Pamela": Darum geht's in Doku und Buch

"Pamela: Eine Liebesgeschichte" ist seit dem 31. Januar auf Netflix verfügbar. Die Doku verspricht ein "intimes Porträt über eine der berühmtesten Blondinen der Welt". Sie soll einen Einblick "in das Leben und die Karriere des Sexsymbols und des Menschen Pamela Anderson" gewähren - vom Mädchen aus der Kleinstadt zur international bekannten Schauspielerin, Aktivistin und hingebungsvollen Mutter.

Andersons Autobiografie "Love, Pamela" erschien am selben Tag. Darin erzählt sie unter anderem von Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch in ihrer Kindheit und Jugend. Zudem geht es in Buch und Doku um das Mitte der 90er Jahre gegen ihren Willen veröffentlichte Sex-Tape, auf dem sie mit ihrem Ex-Mann Tommy Lee zu sehen ist. Die Miniserie "Pam & Tommy", die 2022 veröffentlicht wurde und den Skandal nacherzählt, hat Anderson mehrfach kritisiert.