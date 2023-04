US-Schauspielerin "How I Met Your Mother": Was macht Lily-Darstellerin Alyson Hannigan heute?

Durch ihre Rolle in der New Yorker Clique rund um Ted Mosby, Barney Stinson, Robin Scherbatsky und Marshall Eriksen wurde die Schauspielerin weltberühmt. Die beliebte Sitcom umfasst neun Staffeln, die von 2005-2014 ausgestrahlt wurden. Nach dem Ende der Serie nahm Alyson Hannigan die Gelegenheit wahr vor der Kamera etwas kürzer zu treten, sie konzentrierte sich auf kleinere Produktionen und ihr Privatleben. Hannigan ist mit Alexis Denisof liiert, der ebenfalls regelmäßig in einer wiederkehrenden Rolle in der Sitcom "How I Met Your Mother" zu sehen war. Sie haben zwei gemeinsame Kinder. Seit 2016 stellt die Schauspielerin ihr Können als Moderatorin unter Beweis. Barney Stinson wäre stolz: In der Show „Penn Teller: Fool Us§ präsentieren junge Zauberkünstler ihre Tricks.



