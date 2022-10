Sehen Sie im Video: "How I Met Your Mother"-Star – was wurde eigentlich aus Ted Mosby?





















Gespielt wurde Ted von Josh Radnor. Die Rolle bedeutete für den Schauspieler den Durchbruch in Hollywood. Doch was macht Radnor eigentlich heute?

Seit dem Ende der Serie 2014 ist der „How I Met Your Mothe"-Star ein gefragter Darsteller.

Zuletzt war er in der Amazon-Serie „Hunters"zu sehen.

Fans des Schauspielers können ihn ab November in der Hulu-Miniserie „Fleishman Is in Trouble" bewundern.

Auch in mehreren Filmen wie beispielsweise „Three Birthdays" stand er kürzlich vor der Kamera.

Zusätzlich zu seiner Schauspielkarriere hat Radnor bereits Erfahrungen als Filmemacher gesammelt und singt in der Band „Radnor".

