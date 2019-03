Luxus-Lady, Superzicke und die Ex-Frau von Boris Becker: Dieses Image hat Lilly Becker in der Öffentlichkeit. In der RTL-Show "Stars im Spiegel" trat die 42-Jährige nun an, um eine neue Seite von sich zu zeigen. "Jetzt bin ich alleine. Ich hatte immer Boris hinter mir. Jetzt geht es darum: Was kann Lilly, was darf sie, wie ist sie? Und das ist eigentlich auch ein bisschen spannend", sagte sie.

In dem von Sonja Zietlow moderierten Format müssen Prominente einschätzen, was die Deutschen über sie denken. Neben Becker waren in der Folge am Samstagabend auch Moderatorin Sophia Thomalla und Schauspieler Claude-Oliver Rudolph zu Gast. Über Thomalla erfuhr der Zuschauer unter anderem, dass sie einen Zahnputz-Tick hat und sich bis zu zwölf Mal am Tag die Zähne reinigt. Rudolph verriet, dass er nachts per Hand Gedichte in französischer Sprache verfasst.

Lilly über Boris Becker: "Es tut weh. Er war die Liebe meines Lebens"

Und Lilly Becker? Die präsentierte sich erstaunlich natürlich, nahbar und trat entschieden gegen das Vorurteil an, dass es ihr bei Männern nur ums Geld gehe. Stattdessen sei ihr Ehrlichkeit am allerwichtigsten. "Meine Oma hat immer gesagt: 'Die Lügen können noch so schnell sein, die Wahrheit ist immer schneller'."

Über Boris Becker sagte sie: "Es tut weh. Er war die Liebe meines Lebens. Ich habe ihn wirklich geliebt. 13 Jahre meines Lebens habe ich mit ihm verbracht. Wir haben ein neunjähriges Kind zusammen. Jetzt ist es vorbei. Aber es geht weiter. Hoffentlich schaffen wir es, wieder Freunde zu werden. Aber momentan konzentriere ich mich auf mich."

Beim Publikum kam Lillys ehrliche Art offenbar sehr gut an. Gefragt, welchem der drei Stars sie den Sieg am meisten gönnen würden, entschieden sich 50 Prozent der Menschen für das Ex-Model. Denn am Ende ging es nicht nur ums Image, sondern natürlich auch ums Geld.

Lilly Becker zockt Sophia Thomalla und Claude-Oliver Rudolph ab

Für jede richtige Übereinstimmung zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung gab es bis zu 2000 Euro. Becker hatte sich so 11.000 Euro erspielt, Rudolph 10.000 Euro und Thomalla brachte es auf 9000 Euro. Doch damit war die Sendung noch nicht zu Ende.

Denn fürs Finale hatten sich die Macher eine Art Pokertisch überlegt und dort zockte Becker so clever, dass sie auch den Gewinn ihrer Konkurrenten einheimsen konnte. Macht unterm Strich 30.000 Euro, die die Holländerin in die eigene Tasche stecken darf und nicht etwa für wohltätige Zwecke spendet. Wofür Becker die Tausender ausgeben wird, verriet sie auch: "Ich brauche das Geld für meinen Anwalt".