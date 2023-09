Ozzy Osbourne kämpft seit Jahren mit seiner Gesundheit. Jetzt verrät der Sänger, dass er sich einer erneuten Operation unterziehen muss.

Erst im Sommer hatte Metal-Legende Ozzy Osbourne (74) einen geplanten Auftritt beim Power Trip Festival wegen anhaltender Rückenprobleme absagen müssen. In einer neu erschienenen Folge des Podcasts "The Osbournes" enthüllte der 74-Jährige nun, dass er sich bald einer neuen Operation an seinem Rücken unterziehen wird. "Ich werde bald eine Epiduralanästhesie machen lassen", so Osbourne.

Vierte Operation seit 2019

Der Eingriff sei nötig, da seine Ärzte festgestellt hätten, dass unterhalb seines Halses zwei Wirbel "zerfallen sind, von denen ist nichts mehr übrig." Das sei die Folge eines Unfalls mit einem Quadbike, den der Star bereits im Jahr 2003 erlitt. Durch einen Sturz in seinem Haus vor vier Jahren sei diese Verletzung wieder verschlimmert worden. Seitdem musste sich der ehemalige Sänger der Metal-Band Black Sabbath schon drei Mal unters Messer legen - jetzt folgt also ein vierter Eingriff.

Auf die Frage seines Sohnes Jack Osbourne (37), was genau während der Operation gemacht werde, wussten weder Ozzy Osbourne noch seine langjährige Ehefrau Sharon (70) eine Antwort. "Ich weiß nur, dass ich im Moment große Schmerzen habe. Ich fühle mich sehr unwohl", erklärte der "Fürst der Finsternis".

Zudem verriet er, dass sich in seinem Rücken "die beiden Bandscheiben und die Muskeln auf meinen Schultern von meinem Skelett gelöst" hätten. Deshalb würde sich Osbourne auch stets leicht nach vorne neigen, "als würde die Schwerkraft meinen Kopf nach vorne bringen."

Ozzy Osbournes lange Leidensgeschichte

Der Sänger leidet schon seit Jahrzehnten unter anhaltenden gesundheitlichen Problemen. Neben seinem Quadbike-Unfall und dem nächtlichen Sturz in seinem Haus wurde bei ihm vor einigen Jahren die Parkinson-Krankheit diagnostiziert. Im vergangenen September hatte Osbourne sein 13. Soloalbum "Patient Number 9" veröffentlicht.

Eigentlich wollte er zuletzt auch auf Tour gehen, musste seine Abschiedstournee "No More Tours II" jedoch im Februar dieses Jahres schweren Herzens absagen. Im gleichen Atemzug mit der Absage verkündete Osbourne auch das Ende seiner Tour-Karriere.