"Ich kann nicht mehr": Sängerin Michelle macht Schluss mit der Musik und dem "Haifischbecken"

von Christina Klein Schlagerstar Michelle beendet ihre Karriere und zum Abschied veröffentlicht sie den Song "Das wars für mich", der ihre Geschichte erzählt. Eine Abrechnung mit der Musikbranche gibt es aber nach 30 Jahren auch.

"Ja, die Wahrheit ist, für das Glück musste ich kämpfen, ich hab es selbst in meinen Händen, auf einmal war ich wer und alle wollten mehr", singt Michelle in ihrer wohl letzten Single. Und erzählt ihren Fans die Geschichte, wie sie vom Frauenhaus ins Hotelzimmer wechselte, wie sie die Welt sah in ihrer Karriere, aber von Familie und einem Zuhause träumte. 30 Jahre stand Michelle im Scheinwerferlicht, damit soll nun Schluss sein.

Sie singt davon, den "falschen Leuten" vertraut zu haben, "die, die den Hals nicht vollkriegen", eine Aussage, die sie im Interview mit der "Bild Zeitung" unterstreicht. Es gab offenbar "immer wieder Menschen, die mein Vertrauen auf massivste Art und Weise missbraucht haben. Die mich nur ausnutzten, um sich an mir zu bereichern". Sie sagt, dass das nach 30 Jahren Karriere für sie "nicht länger tragbar" sei.

Man hätte sie "mit den falschen Worten gelenkt. Ich kann nicht mehr", singt sie in ihrem Abschiedssong. Gemeint sind jene Leute, die sie im Interview erneut erwähnt: "Ich bin dreißig Jahre durch ein Haifischbecken geschwommen, meistens ohne Rettungsring. Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo mir die Kraft fehlt, weiterzumachen. Ich möchte nicht länger in diesem vergifteten Umfeld bleiben. Weder als Künstlerin Michelle noch als Tanja."

Michelle wird noch ein Abschiedsalbum und eine Abschiedstournee geben

Tanja Hewer ist der bürgerliche Name des Schlagerstars. Am Samstagabend wird die 51-Jährige ihren Song "Das wars für mich", den sie selber textete, in der ARD-Show "Schlagerboom" von Florian Silbereisen performen. Doch die Sängerin lässt ihre Fans nicht im Regen stehen und sagt auch: "Ich werde meinen Fans zum Abschied im nächsten Jahr noch ein Album schenken. Mein Lebenswerk. Jeder Song darauf ist absolut persönlich. Und ich wünsche mir eine Abschiedstournee."

Sie selbst möchte auch künftig einen Fuß in der Musikwelt behalten, aber auf der anderen Seite. Sie wünscht sich, dass andere Künstler von ihren Erfahrungen lernen können. "Nicht als Managerin, sondern als eine Art Coach und Unterstützerin, damit ihnen nicht dieselben Fehler wie mir passieren", so Michelle, die erst im vergangenen Sommer mit ihrem Manager Markus Krampe Ärger hatte. Er warf ihr vor, nur noch Augen für ihren 25 Jahre jüngeren Freund Eric Philippi zu haben und beendete aus heiterem Himmel, wie die Sängerin sagt, die Zusammenarbeit mit ihr.

Nach dem turbulenten Sommer sagte Michelle gegenüber der "Bild": "Ich schrieb alles auf. Meine kaputte Kindheit. Meine ewige Suche nach Liebe. Die Erfolge, Enttäuschungen und Niederlagen. Natürlich muss man sich auch immer an die eigene Nase fassen. Aber viele meiner Fehler sind aus Nichtwissen passiert. Ich dachte immer, ich könne meinen Managern vertrauen. Leider war das rückblickend falsch."

Nun zieht die Sängerin Konsequenzen aus ihren Überlegungen und steigt aus der Musikbranche aus.

