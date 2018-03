Hat Heidi Klum etwa schon wieder einen Neuen? Seit die Moderatorin nicht mehr mit Kunsthändler Vito Schnabel liiert ist, gehört sie zu den begehrtesten Singles in Los Angeles. Immer öfter wird die Bergisch-Gladbacherin an der Seite von Tom Kaulitz gesehen, dem Musiker der deutschen Band Tokio Hotel. Es gibt Fotos, die beide beim Verlassen einer Party im angesagten Restaurant "Delilah" in West Hollywood zeigen. Später fahren sie zusammen in Kaulitz' Auto weg. Sind die zwei ein Paar? Noch ist nichts bestätigt, doch die Indizien, dass da was läuft, häufen sich.

Schon melden sich die ersten Neider zu Wort, die nicht nur Nettigkeiten über das Paar zu sagen haben. So ist die Jugend des gebürtigen Leipzigers Tom Kaulitz Hintergrund eines gemeinen Spruchs, den Model Shermine Shahrivar über das Paar abgegeben hat: Klum sei eine "tolle und gestandene Frau", Kaulitz hingegen "ein cooler Junge", sagte sie der "Bild"-Zeitung. Zwar bekundete sie, den beiden alles Gute zu wünschen, konnte sich eine fiese Spitze jedoch nicht verkneifen: "Jetzt hat Heidi halt fünf Kinder", sagte sie - in Anspielung auf Klums vier zwischen 2004 und 2009 geborene Kinder. Tom Kaulitz wäre demnach ihr fünftes.

Shermine Shahrivar wurde selbst eine Zeitlang verstärktes Interesse an dem Musiker nachgesagt: Im Sommer 2017 wurde sie auffallend oft in Kaulitz' Nähe gesichtet.

Heidi Klum und Tom Kaulitz - das könnte passen

Der Gitarrist wäre auf jeden Fall frei: Im September 2016 ließ sich Tom Kaulitz nach einem Jahr Ehe von seiner Frau Ria Sommerfeld scheiden. Mit Musikern hat Klum bereits Erfahrung: Sie war bereits mit Anthony Kiedis liiert, dem Sänger der Red Hot Chili Peppers, und mehrere Jahre mit Schmusesänger Seal verheiratet.



Auch der Wohnort spräche für das Paar: Wie Klum hat auch Kaulitz seinen Hauptwohnsitz in Los Angeles. Nicht einmal der Altersunterschied sollte ein Problem sein: Kaulitz ist zwar erst 28 und damit 16 Jahre jünger als die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin. Doch in der Generation kennt sich Heidi Klum aus: Ex-Freund Vito Schnabel ist auch nur 31 Jahre alt.