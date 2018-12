Alle Jahre wieder zur Weihnachtszeit flimmert er vermehrt über die Schirme der Nation: Macaulay Culkin in seiner Rolle als Kevin. In den Filmen "Kevin allein Zuhaus" und "Kevin allein in New York" hat er Millionen Fans begeistert. Dass der Schauspieler, der die letzten Jahre nur noch durch Drogen-Exzesse auf sich aufmerksam gemacht hat, noch einmal in diese Rolle schlüpfen wird, war unwahrscheinlich. Jetzt hat er es aber doch noch mal getan: in einem sehr lustigen, wenn auch kurzen Werbespot für Google.

Darin geht der 38-Jährige auf eine Nostalgie-Reise: Er durchlebt die Szenen aus dem Kinohit "Kevin allein Zuhaus" noch einmal – dieses Mal aber mithilfe moderner Technik. Das Netz ist von dem Mini-Remake begeistert. Google verdiene "den Award für die beste Werbung überhaupt", schreibt etwa ein User bei Twitter.

"Kevin allein Zuhaus"-Remake: Macaulay Culkin im Werbespot für Google

"Home Alone Again" (übersetzt also: Wieder allein zu Haus) heißt die Kampagne, in der der Google Assistant und ein sprachgesteuertes System beworben werden. Der Clou: Mithilfe von moderner Technik wird Macaulay Culkin alias Kevin das Leben allein Zuhaus ganz schön vereinfacht. Er lässt sich ganz einfach Pizza bestellen, Termine vorlesen und auch die Klingel der Haustür ist mit dem Google-System verbunden. Die Probleme der Originalversion, nämlich dass sich Kevin ganz allein gegen fiese Einbrecher behaupten muss, sind dahin. Ein lustiges Comeback der anderen Art!

Zur Handlung von "Kevin allein Zuhaus": Kevins Familie verschläft beinahe den Weihnachtsurlaub und fährt Hals über Kopf mit der ganzen Rasselbande los – Grundschüler Kevin bleibt unbeabsichtigt allein auf dem Dachboden zurück. Nachdem er seine Freiheit zuerst genießt, wird es danach ernst: Er muss sich nämlich gegen zwei fiese Einbrecher behaupten, die sich auf die Lauer gelegt haben. Aber mit viel Einfallsreichtum schafft es der clevere Junge, das Haus zu verteidigen.