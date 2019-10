Für "Baby Schimmerlos" trug sie viel zu enge und tief sitzende Blusen: Billie Zöckler ist tot. Das bestätigte ihre Schwägerin Martina Zöckler. "Es stimmt, Billie ist tot. Sie war in der letzten Zeit sehr krank. Wir sind zutiefst bestürzt", sagte sie der "Bild"-Zeitung. Nähere Angaben zur Todesursache machte sie nicht. Nach Informationen der "Münchner Abendzeitung" starb Zöckler am Sonntagabend.

Bekannt wurde Zöckler durch ihre Paraderolle in der 80er-Jahre-Serie "Kir Royal". An der Seite von Franz Xaver Kroetz spielte sie die Sekretärin "Edda Pfaff", die in ihren Chef verliebt war. Der Schlagabtausch der beiden drehte sich meist darum, dass die Sekretärin zu freizügig angezogen war. "Edda, mach die Blus'n zu", wurde für Fans der Serie zum Kultsatz.

Fans von Billie Zöckler reagieren bestürzt

Die Rolle machte die Schauspielerin, die ihre Karriere im Münchner Prozessionstheater startete, deutschlandweit bekannt. 1989 war sie in Doris Dörries Komödie "Geld" zu sehen, spielte außerdem in Dutzenden TV-Serien mit. Ihre letzte große Rolle hatte Billie Zöckler im Fernsehfilm "Club der einsamen Herzen" an der Seite von Hannelore Elsner, Jutta Speidel und Uschi Glas.

Auf Zöcklers Facebook-Seite kondolierten am Montagvormittag zahlreiche Fans: "Sie war eine großartige Schauspielerin und ein ganz feiner, sensibler Mensch."