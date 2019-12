Beim Casting der Serie lernten sie sich kennen, sie stehen seit 2016 gemeinsam vor der Kamera und sind in "Köln 50667" bei RTLzwei das Traumpaar schlechthin. In der Daily-Soap sind Jule und Marc bereits verheiratet – im echten Leben hat es allerdings erst später zwischen den beiden gefunkt. Wie die Schauspieler nun bekannt gaben, sind Carolina Noeding, 28, alias Jule und Daniel Peukmann, 33, alias Marc auch im Privatleben in einer Beziehung.

So lernten sich das "Köln 50667"-Paar kennen

Beim Casting für Marcs Rolle habe Noeding verschlafen und Peukmann für den Part als unpassend eingeschätzt, erinnert sich Noeding an ihr Kennenlernen. Peukmann schildert das Erlebnis im Gespräch mit dem Sender RTLzwei ganz anders: "Das Mäuschen hat verpennt gehabt. Dann kam sie rein und hat mich geflasht." Er liebe "alles an der Frau". "Wir sind schon ewig die besten Freunde und da kam jetzt die Liebe dazu."

Zwei Schicksalsschläge brachten sie zusammen

Vor allem zwei Schicksalsschläge im August dieses Jahres hätten die beiden zusammengeführt. Zunächst starb Peukmanns Vater, wenige Tage später erschütterte der Tod von "Köln 50667"-Kollege Ingo Kantorek (1947-2019) und seiner Frau Suzana die beiden Schauspieler. "In dieser Zeit haben wir gemerkt, dass wir doch mehr füreinander empfinden als nur Freundschaft", erzählt Peukmann. Offiziell sind die beiden seit dem 19. September ein Paar.

Wir mussten im Fernsehen erst heiraten, um zu erkennen, dass wir uns auch in echt lieben. ❤️ . #glücklich #190919... Gepostet von Carolina Noeding am Freitag, 6. Dezember 2019

Trennung vor der neuen Liebe

Kurz zuvor hatte Mallorca-Sänger Lorenz Büffel, 40, das Liebes-Aus mit Carolina Noeding via Facebook verkündet. Die beiden waren fünf Jahre lang in einer Beziehung und einen Monat vor ihrer Trennung sogar zusammen in ein Haus gezogen. Wie es nun mit Serien-Paar Jule und Marc in "Köln 50667" weitergeht, kann man montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLzwei verfolgen.