von Christina Klein Die Sängerin Pink ist klar und deutlich, für manch einen ist das zu viel. Offenbar stimmte die Chemie zwischen ihr und ihrer Kollegin Christina Aguilera am damaligen Set von "Lady Marmalade" so gar nicht.

Den Song "Lady Marmalade" von 2001 kennen bis heute fast alle. In einer absoluten Starbesetzung performten Pink, Christina Aguilera, Lil Kim und Mya gemeinsam einen Ohrwurm, der auch über 20 Jahre später noch in Clubs abgespielt wird. Doch nicht nur der Song blieb im Gedächtnis, Pink erinnert sich auch an einen dicken Streit mit ihrer Kollegin Christina Aguilera.

Vor wenigen Wochen brachte die Sängerin Pink ihr neuntes Studioalbum "Trustfall" auf den Markt. Aus Promotionzwecken taucht sie derzeit hier und da in Talkshows auf. So auch bei dem Format "Who's Talking to Chris Wallace?" in dem Pink eine Anekdote vom Videodreh des starbesetzten Songs erzählte, die erklärt, warum sie und Sängerin Christina Aguilera keine Freunde wurden.

Der Moderator Wallace eröffnet das Gespräch zu diesem pikanten Thema mit den Worten: "Ich las, dass Christina mit dir kämpfen wollte, wer welche Stelle im Song singen sollte?". Pink nickt und bejaht die Aussage. "Unsere Persönlichkeiten passen nicht wirklich zusammen, man muss nicht jeden mögen und das ist ok. Wir sind darüber hinweg".

Pink glaubt, Menschen haben mit ihrer Ehrlichkeit ein Problem

Zu ihrem eigenen Charakter sagt Pink: "Ich glaube das Problem, was Menschen mit mir haben ist: Du fragst mich etwas und ich werde es ehrlich beantworten. (...) Für mich ist das Ehrlichkeit. Mittlerweile weiß ich es besser, dass komplette Ehrlichkeit einfach nicht funktioniert in dieser Welt. Menschen wollen nur gute Sachen hören und sie wollen, dass man für sie aufräumt. Aber das ist nicht meine Art".

Nochmal setzt der Moderator nach, inwiefern denn Christina Aguilera damals Streit mit der Sängerin suchte. Pink erklärt, dass alles damit begonnen hatte, dass sie auf Aguileras Stuhl saß. Aguilera soll daraufhin in Erwägung gezogen haben, den gesamten Dreh abzusagen, dabei wusste Pink offenbar nicht mal, dass es ihr Stuhl war. Pink sagt auch, dass es damals zwar nicht körperlich geworden war, sie ihr aber dennoch deutlich gemacht habe, dass sie in einem aggressiven Ton nicht mit ihr sprechen könne.

Pink denkt aber nicht, dass es falsch ist, die alte Geschichte von 2001 wieder aufzuwärmen. Sie sagt, dass alles, was sie tut, ist, eine Geschichte zu erzählen, wie sie passiert ist und wie sie sich daran erinnert. Wenn diese Wahrheit jemanden schlecht aussehen lässt, dann ist das so, ihrer Ansicht nach.

Quelle: TMZ