von Luisa Schwebel Für Sharon Battiste war "Let's Dance" am Freitagabend ein Erfolg. Die ehemalige "Bachelorette" konnte sich über 30 Punkte freuen und bezieht Stellung zu ihren Kritikern.

30 Punkte erreichte Sharon Battiste mit ihrem Ersatzpartner Valentin Lusin (eigentlich tanzt sie mit Profi Christian Polanc) am Freitagabend. Mehr geht nicht bei "Let's Dance". Umso erfreuter war die ehemalige RTL-"Bachelorette" im Anschluss an ihren Tanz. Gemeinsam mit Lusin jubelte sie in einem Instagram-Video über den Erfolg. Doch wie schon in den vergangenen Wochen ebbt die Kritik an der Schauspielerin nicht ab.

"Let's Dance": Sharon Battiste kriegt die volle Punktzahl

"Sie kann noch so gut tanzen, Sympathie kann man nicht erzwingen. Sie ist kalt, und hart in ihren Bewegungen. Egal wie die Jury ausflippt", kommentierte ein "Let's Dance"-Fan unter einem offiziellen Video der Show. Seit einigen Wochen muss sich Battiste diese Kritik im Netz anhören. Die Chemie zwischen ihr und Profi-Tänzer Christian Polanc stimme einfach nicht, Battiste spiele die Sympathien nur vor – so einige der Kritikerstimmen. Immer wieder nutzten Battiste und Polanc Social Media, um die Gerüchte im Keim zu ersticken, gaben sich als Team mit dem Hashtag "Team Shapo".

Warum sie nicht so gut ankomme, darüber macht sich Battiste selbst Gedanken. "Vielleicht, weil ich einfach ein bisschen zurückhaltender bin, als ich bei der 'Bachelorette' war. Hier sind viele Menschen und viele sind auch sehr extrovertiert, was super ist. Ich bin eigentlich auch so, aber ich halte mich dann zurück und habe nicht immer einen Spruch auf Lager", sagte sie im Anschluss an ihren 30-Punkte-Erfolg dem Nachrichtenmagazin "Watson". "Ich glaube, dann wirkt das schnell kühl und vielleicht ein bisschen distanziert. Dabei mache ich hier einfach nur mein Ding und das kann natürlich sehr schnell falsch verstanden werden", so die Schauspielerin.

Anna Ermakova ist eine der Favoritinnen

Einig scheinen sich die "Let's Dance"-Fans vor allem bei Boris Beckers Tochter Anna Ermakova zu sein. Sie gilt als Favoritin in der Show, fällt mit ihrer zurückhaltenden und freundlichen Art auf. Von Promi-Tochter-Allüren keine Spur. Auf Instagram hatte die in England geborene Ermakova bereits vor Staffelbeginn erzählt, dass sie "immer davon geträumt [habe]", bei "Let's Dance" mitzumachen. Aber sie war auch nervös, "vor Publikum aufzutreten und mein Deutsch zu versauen". Stand jetzt zeigt sich: Für Anna Ermakova könnte die Tanzshow die Chance sein, aus dem Schatten ihres Vaters zu treten und sich selbst einen Namen zu machen.

