von Luisa Schwebel Weil sie schwanger war, fiel Renata Lusin in diesem Jahr als Profitänzerin bei "Let's Dance" aus. Nun bestätigt das Paar die traurige Nachricht: Die Lusins haben eine Fehlgeburt erlitten.

In der ersten Live-Show von "Let's Dance" hatte Renata Lusin die freudige Nachricht selbst dem Publikum mitgeteilt: Sie und ihr Ehemann Valentin Lusin, ebenfalls Profitänzer in der Show, werden Eltern. Jetzt, wenige Wochen später, hat Renata eine Fehlgeburt erlitten. Das bestätigt sie RTL.

"Let's Dance": Valentin Lusin und Renata Lusin haben ihr Baby verloren

"Ja, es ist leider wahr. Das Baby hat sich nicht entwickelt. Ich kann gerade gar nicht sagen, wie ich mich fühle. Ich muss das Ganze erst mal verarbeiten. Aber ich versuche stark zu bleiben", sagt die Tänzerin, die die Show in der Vergangenheit bereits gewinnen konnte.

Für die 16. Staffel der Erfolgssendung war die 35-jährige gebürtige Russin als Tänzerin fest eingeplant gewesen, musste jedoch kurzfristig absagen. Ihr Arzt hatte ihr Ruhe und Entspannung verordnet – das passte nicht zu dem Alltag als Profitänzerin im TV, die ihrem prominenten Partner die schwierigen Choreografien in kürzester Zeit beibringen muss. Und so sagte Lusin der Produktion noch innerhalb des ersten Trimesters Bescheid. Die meisten Fehlgeburten, die werdende Mütter erleiden, passieren in diesem Zeitraum.

Valentin Lusin tanzt mit Boris Beckers Tochter Anna Ermakova

Ihr Ehemann Valentin tanzt in der Sendung mit Boris Beckers Tochter Anna Ermakova. Am kommenden Freitag werden die beiden gemeinsam den Slowfox aufs Parkett bringen. Ermakova bekam in den ersten Shows viel Lob, sogar der Fieseste unter den Juroren, Joachim Llambi, war angetan von der Promi-Tochter.

Verwendete Quelle: RTL

